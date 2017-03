बिहार सीएम नीतीश कुमार बोले- मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल लाये, हम देंगे साथ

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से मोदी सरकार के साथ खड़े नजर आएंगे। हर मामले में समर्थन देने वाले नीतीश कुमार अब केंद्र सरकार के महिला आरक्षण विधेयक को समर्थन देंगे। विश्व महिला दिवस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं को और सशक्त करने की जरूरत हैं। इसके लिए केंद्र सरकार आरक्षण से संबंधित विधेयक को जल्द लाए। उन्होंने ऐलान किया कि जदयू इसका समर्थन करेगा। जदयू शुरू से ही इसका समर्थक रहा है। हमने तो देश में सबसे पहले बिहार में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया। यही नहीं सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण भी दिया।

नीतीश कुमार ने कहा कि जदयू अलग तरह की पार्टी है जो राजनीतिक गतिविधियों के साथ सामाजिक अभियान में विश्वास रखती है। उन्होंने जदयू के महिला प्रकोष्ठ की सदस्यों को टास्क देते हुए कहा कि वे शराबबंदी और नशामुक्ति के बाद बेटी बचाओ अभियान चलाएंगी और घर घर जाकर महिलाओं को इसके लिए जागरूक करेंगी। मुख्यमंत्री ने 15 दिनों में इस अभियान की कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जहां तक बाल विवाह रोकने और दहेज प्रथा बंद करने का सवाल है, तो इसके लिए भी चेतना जगानी होगी। महिलाएं जगी रहेंगी, तभी यह संभव है। बच्चों का टीकाकरण, रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड निर्माण, सरकार की सहायता, जो सीधे खातों में जाती है, उसकी भी जानकारी दें।

रवींद्र भवन में आयोजित सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिशु मृत्यु दर घटी है, खासकर बच्चों की। नवजात अगर लड़का है और वह वजन से कमजोर है या सांस में तकलीफ है, तो अभिभावक इलाज करवा लेते हैं, लेकिन अगर नवजात लड़की है, तो अभिभावक उसका इलाज नहीं कराते हैं।

सीएम ने कहा कि जदयू सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि सामाजिक बदलाव के लिए अभियान भी चलाता है। जदयू ने महिलाओं की शक्तियों को पहचाना है। स्कूली लड़कियों को पोशाक योजना, साइकिल योजना, पंचायत व नगर निकाय चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण, नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति में 50 प्रतिशत आरक्षण, पुलिस की नौकरी में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है, जो लोग महिला शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं, यह उनकी गलती है।

महिला दिवस 2017: पुरुषों के बराबर वेतन पाने में महिलाओं को लग जाएंगे 150 साल

देखिए वीडियो - नीतीश कुमार ने गंगा सफाई अभियान को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, हरकत में आई मोदी सरकार

ये वीडियो भी देखिए - बिहार: होली से पहले पुलिस की सख्‍ती, शराब की 110 बोतलों के साथ पकड़ गए 7 लोग

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 9, 2017 11:16 am