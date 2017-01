प्रकाशपर्व में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार के एक दूसरे की तारीफ करने पर लालू यादव बोले- छानिएगा जलेबी और निकलेगा पकौड़ी

पटना में गुरू गोबिन्द सिंह की 350वीं जयंती पर आयोजित प्रकाशपर्व के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार सीएम नीतीश कुमार ने एक दूसरे की तारीफ की। पहले नीतीश ने पीएम मोदी की गुजरात सीएम रहते हुए शराबबंदी करने के लिए तारीफ की। इसके बाद पीएम मोदी ने नीतीश की आयोजन की तैयारी और बिहार में शराबबंदी को लेकर तारीफ की। इसके बाद जब बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी प्रमुख लालू यादव से पीएम मोदी और नीतीश की एक दूसरे की तारीफ किए जाने पर प्रतिक्रिया जानी गई तो उन्होंने कहा कि ‘छानिएगा जलेबी और निकलेगा पकौड़ी।’

लालू प्रसाद यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयोजन के लिए नीतीश सरकार की तारीफ की है। वे सरकार के मुखिया हैं। अब प्रधानमंत्री सभी का अलग-अलग नाम लेकर तो तारीफ थोड़ी ना करेंगे। लालू से जब पूछा गया कि क्या इसका यह अंदेशा लगाए जाए कि नीतीश और भाजपा में नजदीकियां बढ़ रही हैं तो उन्होंने कहा कि छानिएगा जलेबी और निकलेगा पकौड़ी।

इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, गवर्नर रामनाथ कोविद, पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और रामविलास पासवान मंच पर मौजूद थे। वहीं बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव भी अपने दोनों बेटों के साथ कार्यक्रम में पहुंचे थे। लेकिन उन्हें मंच पर जगह नहीं मिली, जिसकी वजह से उन्हें नीचे ही बैठना पड़ा।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्य समारोह में बैठने की व्यवस्था से कुछ केंद्रीय मंत्रियों के नाराज थे। इसके बाद इन मंत्रियों की शिकायत पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को इसमें दखल देना पड़ा। इसके बाद मंच पर मंत्रियों के लिए भी जगह रखने का फैसला हुआ।

गुरु साहिब के सामने लालू प्रसाद यादव। ( Photo Source: PTI) गुरु साहिब के सामने लालू प्रसाद यादव। ( Photo Source: PTI)

मंच पर प्रधानमंत्री, गवर्नर, नीतीश कुमार, प्रकाश सिंह बादल, पटना तख्तमंदिर के अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कड़, अमृतसर तख्त मंदिर के अध्यक्ष और बिहार के मुख्य सचिव के बैठने की व्‍यवस्‍था थी। केंद्र सरकार के तीन मंत्रियों के लिए मंच पर जगह नहीं थी। ये तीनों मंत्री प्रकाशोत्‍सव से जुड़ी एक कमेटी के सदस्‍य बताए जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठने की व्‍यवस्‍था की जानकारी पाकर इन मंत्रियों ने पीएमओ में विरोध जताया।

वीडियो-पटना: गुरु गोबिंद सिंह के 350वें प्रकाश पर्व के उत्सव में शामिल हुए पीएम मोदी

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 6, 2017 11:45 am