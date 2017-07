बिहार: नीतीश कुमार को बीजेपी से मिला बड़ा ऑफर, आज जदयू की बैठक पर सबकी नजर

बिहार में सत्ताधारी महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती है। जदयू ने आज (मंगलवार, 11 जुलाई) को अपने विधायकों की बैठक बुलाई है जिसमें लालू प्रसाद यादव के बेटे और राज्य के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग उठाई जा सकती है। हालांकि राजद का साफ कहना है कि तेजस्वी को इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। इसी बीच बिहार बीजेपी ने नीतीश सरकार को समर्थन देने का ऑफर किया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय ने बीते सोमवार (10 जुलाई) को बीजेपी को समर्थन देने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश महागठबंधन से बाहर आने के बारे में सोचते हैं तो बीजेपी उन्हें बाहर से समर्थन दे सकती है। हालांकि बाद में राय अपने इस बयान से पलट गए और कहा कि यह फैसला केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा।

राय ने एक न्यूज चैनल से बाद में सफाई पेश करते हुए कहा, “मेरे कहने का मतलब यह था कि नीतीश कुमार पहले महागठबंधन से अपने संबंधों पर फैसला लें। उसके बाद ही केंद्रीय नेतृत्व इस मामले पर कोई फैसला ले सकता है।” राय ने कहा कि महागठबंधन संकट के दौर से गुजर रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री और लोजपा के अध्यक्ष राम विलास पासवान ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, “नीतीश कुमार को यह फैसला लेना होगा कि क्या वह अपनी सुशासन बाबू की छवि बरकरार रखना चाहते हैं या फिर लालू जैसे भ्रष्ट नेताओं के साथ रहना चाहते हैं।” इसके अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी कहा, “केस के मामले में साल 2005 में शपथ लेने के पांच घंटे के बाद ही नीतीश ने मुझसे इस्तीफा ले लिया। वह ऐसा ही नैतिक साहस तेजस्वी से इस्तीफ मांग कर क्यों नहीं दिखा रहे हैं?”

गौरतलब है सीबीआई द्वारा की जा रही होटल के लिये जमीन मामले की जांच में आरोपी बनाये जाने के बाद 10 जुलाई को हुई राष्ट्रीय जनता दल की बैठक में बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पूर्ण समर्थन देने की बात की गयी थी और उनके इस्तीफे की मांग को खारिज कर दिया गया। पार्टी के अहम नेताओं और विधायकों की यहां हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर सरकारी मशीनरी की मदद से राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को ‘‘फंसाने’’ की कोशिश का आरोप भी लगाया गया। इस बीच बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल जदयू ने भी लालू और उनके रिश्तेदारों के परिसरों पर हुई सीबीआई छापेमारी पर अपनी चुप्पी तोड़ी थी। पार्टी के वरिष्ठ नेता शरद यादव ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर राजग के खिलाफ विपक्षी दलों के महागठबंधन बनाने के प्रयास को विफल करने की कोशिश बताया।

First Published on July 11, 2017 8:35 am