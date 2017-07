बिहार: बीजेपी नेता की हत्या कर कुएं में फेंकी लाश, बॉडीगार्ड्स के होते हुए भी घर से गायब हुए थे नेता

बिहार के गोपालगंज जिले के हथुआ थाना अंतर्गत बसवरिया माझा गांव से पुलिस को आज एक कुएं से भाजपा के एक स्थानीय नेता का शव मिला। हथुआ थाना प्रभारी विमल कुमार सिंह ने बताया कि मृतक का नाम कृष्णा शाही है और वह चैनपुर गांव के निवासी थे। उन्होंने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज स्थित सदर अस्पताल भेजा है। घटना के संबंध में मृतक के भाई एवं पूर्व मुखिया उमेश शाही ने बताया कि उनके भाई कृष्णा शाही बसवरिया माझा गांव निवासी दिवंगत लाल बाबू राय के श्राद्ध में शामिल होने गए थे। उन्होंने बताया कि कृष्णा घर वापस नहीं लौटे और उनका मोबाइल फोन स्विच आफ था जिसके बाद हमें उनके अपहरण की आशंका हुई और हमने इसकी सूचना पुलिस को दी । कृष्णा शाही की तलाश के क्रम में उनका शव बसवरिया माझा गांव स्थित एक कुएं से मिला।

कृष्णा शाही बिहार बीजेपी के बिजनेस सेल के अध्यक्ष थे। इस मामले में पुलिस ने कुल पांच लोगों को हिरासत में लिया है जिनमें से चार महिलाएं हैं। पुलिस को शक है कि शाही की हत्या आपसी रंजिश के चलते की गई हो। बता दें शाही को अपनी जान का खतरा था और उन्हें चार बॉडीगार्ड्स भी मिले हुए थे। पुलिस के मुताबिक, शाही अपने रिश्तेदार आदित्य राय के घर पर एक कमरे में सो रहे थे जबकी बॉडीगार्ड दूसरे कमरे में थे। बॉडीगार्ड्स शाही के गायब होने पर उन्हें ढूंढ नहीं पाए जिसके बाद उन्होंने रिश्तेदारों को इसकी खबर दी।

वीडियो (Source: YouTube/inKhabar)

वहीं शाही की पत्नी शांता ने पुलिस को बताया कि उसे शक है उसके पति को जहर देकर मारा गया हो। 2001 में कृष्णा शाही चैनपुर पंचायत के मुखिया रहे। वहीं बिहार बीजेपी के बिजनेस सेल के अध्यक्ष होने से पहले बीएसपी में भी रह चुके थे। 2010 में उन्होंने बीएसपी के टिकट पर पंचायत चुनाव लड़ा था।

वीडियो (Source: YouTube/inKhabar)

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 20, 2017 10:28 am