गिरिराज सिंह ने कहा- केक काटने की जगह मंदिरों में जाकर जन्मदिन की पूजा करें हिंदू

कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदुओं को केक न काटने की हिदायत दी है। सोमवार को बिहार के औरंगाबाद में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम मे पहुंचे गिरिराज सिंह ने कहा कि हिन्दुओं को यह प्रण लेना चाहिए कि वे अपने जन्मदिन पर केक नहीं काटेंगे और जन्मदिन के अवसर पर मंदिरों में जाकर प्रार्थना जरूर करेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता में जन्मदिवस पर केक काटने की कोई परंपरा नहीं है। लोग केवल पश्चिमी संस्कृति अपनाते हुए जन्मदिन पर केक काटते हैं जब्कि हमारी परंपराए ज्यादा पुरानी और मजबूत हैं।

गिरिराज सिंह ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर विषय है कि ग्रामीण इलाकों में भारतीय संस्कृति खत्म होती जा रही है। बच्चे आजकल अपनी माता को मां-मईया की जगह मम्मी और पिता को बाबूजी-पिताजी की जगह पापा कहने लगे हैं। सिंह ने कहा कि बाबूजी-मईया शब्द में भावात्मक लगाव जुड़ा है। इसके बाद गिरिराज सिंह ने कहा कि सभी हिन्दुओं को मिलकर अपने धर्म को बचाना चाहिए, बजाए इसके की सब धर्म को न बचाने के एक हो जाएं।

इसके बाद मुस्लिम समुदाय पर बात करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में मुस्लिमों की आबादी कम नहीं है और उन्हे अल्पसंख्यक श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में मुस्लिमों की संख्य 21 करोड़ है और इतनी बड़ी जनसंख्या को अल्पसंख्यक की तरह नहीं रखा जाना चाहिए। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान मुस्लिमों की जनसंख्या को लेकर गिरिराज सिंह ने अपने ट्वीट में कहा था कि देश में अल्पसंख्यक की परिभाषा पर बहस की जरुरत है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आखिरी दौर में हैं। 8 मार्च को अंतिम चरण की वोटिंग होनी है।

गिरिराज सिंह ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा था- अगर आज देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो हिंदुस्तान का हाल उत्तर प्रदेश के “कैरना (कैराना)” जैसा हो जाएगा। इससे पहले गिरिराज सिंह ने पिछले साल कहा था कि ‘देश की जनता राम मंदिर मांग रही है लेकिन राम मंदिर कैसे बनेगा जब देश में राम भक्त ही नहीं रहेंगे। हिंदू समाज को अपनी आबादी बढ़ाने की जरूरत है।

देखिए वीडियो - बिहार: न्यायिक सेवा भर्ती में 50% आरक्षण दिए जाने को मंज़ूरी, कैबिनेट ने लिया फैसला

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 7, 2017 10:15 am