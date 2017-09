बिहार कांग्रेस अध्यक्ष के पद से बर्खास्त किए गए अशोक चौधरी

बिहार में महागठबंधन टूटने के बाद मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अशोक चौधरी को बिहार कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया है। अशोक चौधरी को तत्काल प्रभाव के साथ प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया है। उन पर पार्टी में फूट डालने के आरोप लग रहे थे, जिसके बाद कांग्रेस आलाकमान ने मंगलवार को ये फैसला लिया। हाल ही में अशोक चौधरी ने कांग्रेस आलाकमान से इस संबंध में जल्द कोई फैसला लेने की मांग की थी। चौधरी ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय कांग्रेस के कुछ नेताओं की वजह से बिहार कांग्रेस में अस्थिरता की स्थिति है और कुछ नेता उन्हें जबरन पद से हटाने की साजिश रच रहे हैं।

आपको बता दें कि पार्टी का एक धड़ा अशोक चौधरी के विरोध में खड़ा था। उसके अनुसार अशोक चौधरी भाजपा के साथ सरकार बनाने वाले सीएम नीतीश कुमार के साथ मिले हुए थे।

#FLASH: Congress President Sonia Gandhi relieves Ashok Choudhary from post of Bihar Pradesh Congress Committee chief with immediate effect pic.twitter.com/rtpUfB1ARs

— ANI (@ANI) September 26, 2017