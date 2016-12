बिहार: पूर्वी मंत्री की नाबालिग बेटी ने पूर्व IAS के बेटों पर लगाया रेप की कोशिश का आरोप

बिहार के एक पूर्व मंत्री की बेटी के साथ दोस्ती का झूठा नाटक कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस मामले में लड़की ने एक आॅटो मोबाइल करोबारी और एक पूर्व आईएएस अधिकारी के बेटे पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। अपने साथ हुई इस घटना के बाद नाबालिग लड़की ने पास्को और अनुसूचित जाति— जनजाति उत्पीड़न निषेध अधिनियम के तहत नामजद एफआईआर दर्ज कराई है।

पीड़ित लड़की ने बताया कि किसी तरह निखिल प्रियदर्शी नाम के युवक ने उसे अपने घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। उसने बताया कि निखिल प्रियदर्शी नाम के युवक से उसकी दोस्ती इसी साल जनवरी में मिस्ड कॉल के जरिए हुई थी। लड़की ने बताया कि एक दिन उसके फोन पर किसी व्यक्ति की मिस्ड कॉल आई थी जिसके बाद उसने उस नंबर पर कॉल किया। फोन आने के बाद निखिल ने उसे अपने बारे बताया।

इसके बाद दोनों में धीरे-धीरे बातचीत बढ़ते-बढ़ते दोस्ती हो गईं इसी के साथ दोनों की नजदीकियां भी बढ़ती चली गई। इसी दोस्ती का फायदा उठाते हुए निखिल ने एक दिन पूर्व मंत्री की बेटी को अपने घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। इस दौरान निखिल के साथ उसका भाई और चार लोग भी मौजूद थे। वहीं जब लड़की ने इस मामले की शिकायत दर्ज करानी चाही तो निखिल के परिवारवालों ने उसे की धमकाने की कोशिश भी की।

लेकिन अपने साथ हुई घटना पर चुप न बैठते हुए लड़की ने एफआईआर दर्ज कराई। वहीं पटना के एससी एसटी थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले में निखिल और उसके भाई सहित चार लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि निखिल प्रियदर्शी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है।

First Published on December 23, 2016 11:46 am