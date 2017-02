मध्य प्रदेश में छात्राओं के साथ छेड़खानी करने वाले शिक्षक को अर्धनग्न कर पूरे गांव में घुमाया

मध्य प्रदेश के बैतूल में छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करने वाले शिक्षक को अर्धनग्न कर पूरे गांव में घुमाने का मामला सामने आया है। चिचोली निवासी 59 वर्षीय शंकर राठौर मालीपुरा स्थित मिडिल स्कूल मे सहायक शिक्षक के रूप में काम करता है। इस शिक्षक पर आरोप लगाया गया है कि यह छात्राओं पर गंदी नजर रखता था और उनके साथ अश्लील हरकतें भी करता था। जब इसकी जानकारी ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने शिक्षक अर्धनग्न कर पूरे गांव में घुमाया। पुलिस ने इस मामले में शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

एक स्कूल छात्रा ने बताया कि आरोपी शिक्षक अपने कार्यालय में अराम से बैठकर छात्राओं से अपने काम कराता था और उनके साथ छेड़खानी भी करता था। वह छात्राओं से इसके बारे में किसी को न बताने कि धमकी भी दिया करता था। वह छात्राओं से कहता था कि अगर वह इस बारे में किसी को बताएंगी तो वह उनका भविष्य खराब कर देगा और कोई उसका कुछ नहीं कर पाएगा। हाल ही में एक छात्रा के जन्मदिन पर शिक्षक ने उसे चांदी की चैन तोहफे में दी थी जिसके बारे में गांववालों को पता चल गया था और उन्होंन इसपर आपत्ति जताई। इसे लेकर शिक्षक ने छात्रा को किसी को न बताने की धमकी भी दी थी जिसके बाद सोमवार को सारे ग्रामीण गुस्से में स्कूल जा पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद ग्रामीणों को पता चला कि शिक्षक की छात्राओं पर बुरी नजर है जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा और बढ़ गया। इसके बाद ग्रमीणों ने शिक्षक के कपड़े उतरवाकर उसकी जमकर पिटाई की। शिक्षक की पिटाई के बाद ग्रमीणों ने अर्धनग्न कर पूरे गांव में घूमाकर उसका जुलूस निकाला। ग्रामीणो ने छात्राओं के पैर छुआकर शिक्षक से माफी भी मंगवाई। इसके बाद उसका जुलूस निकाला जा रहा था तो वह बार-बार लोगों से कह रहा था कि मुझे छोड़ दो तीन महीने बाद मैं रिटायर हो जाउंगा।

इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के कब्जे से शिक्षक को निकाल उसे पुलिस थाने लेकर आए। पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर उसे बैतूल कोर्ट में पेश किया जहां से उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

First Published on February 21, 2017 11:09 am