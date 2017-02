फिर शर्मसार हुआ बेंगलूरु, बाइकर ने की एयरहोस्टेस से छेड़छाड़, कपड़े फाड़ने की कोशिश

बेंगलूरु में एक बार फिर छेड़छाड़ की वारदाते सामने आई है। बंगलुरु के उत्तर-पूर्वी स्थित पॉश एचएसआर लेआउट इलाके में एक एयरहोस्टेस के साथ रात को छेड़छाड़ की गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक रात करीब 10 बजे एयरहोस्टेस अपने एक दोस्त के साथ डिनर करके घर लौट रही थी। जब वह रास्ते में थी तो हेलमेट पहने हुए एक बाइक सवार ने एयरहोस्टेस के साथ जबरदस्ती की। इस बाकर सवार ने एयरहोस्टेस के कपड़े फाड़ने की कोशिश की। वारदात ने एयरहोस्टेस घायल हो गई। घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दी है। लिस घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस ने वारदात के बारे में बोलने से बच रही है। छेड़छाड़ की घटना को देखकर वहां मौजूद दो महिलाओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर लोग घरों से निकल आए लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया। यह घटना 14 फरवरी को हुई थी लेकिन 6 दिन बाद भी आरोपी पुलिस की पहुंच से बाहर है।

इससे पहले नए साल के मौके पर बेंगलुरु से समाज को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया था। जिसमें शहर में नए साल के मौके पर लड़कियों और महिलाओं से कई जगहों पर छेड़छाड़ की खबरें सामने आई थी। यह वीडियो 31 दिसंबर की रात का था जब लड़कियों के साथ सामूहिक छेड़छाड़ की ऐसी घटना सामने आई थी। सुरक्षा के नाम पर शहर में 1500 पुलिसकर्मी मौजूद थे लेकिन फिर भी बदमाशों ने कथित तौर पर उनके सामने लड़कियों को अपना शिकार बनाया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद बेंगलूरु पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे थे।

नए साल की घटना पर पुलिस आयुक्त हेमंत निमबाल्कर ने उस वक्त कहा थी कि, “हमने एक शख्स द्वारा दिए गए वीडियो के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। घटना की जांच और जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ने के लिए एक विशेष दल का गठन किया गया है। हालांकि, अभी तक पीड़िता ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है. हम पीड़िता को उस क्षेत्र में ढूंढने और उसका बयान दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। आरोपियों पर कड़ी कारवाई की जाएगी” हालांकि एयरहोस्टेस के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना के बारे में पुलिस आयुक्त की ओर से कोई बयान नहीं आया है।

First Published on February 21, 2017 10:34 am