ग्वाल पहाड़ी जमीन विवाद, पीछे हटी सरकार

संजीव शर्मा

गुरुग्राम के ग्वाल पहाड़ी गांव में हुए कथित जमीन घोटाले पर हरियाणा सरकार बैकफुट पर आ गई है। पिछले दिनों से विपक्ष जहां इस मुद्दे पर सदन के भीतर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से स्थिति साफ करने की मांग कर रहा है वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद इस मामले में विभागीय अधिकारियों के साथ मंथन में जुटे हैं। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान इस विवाद को लेकर उद्योग विभाग के प्रधान सचिव की ओर से लिखा गया एक पत्र भी वायरल हो गया था, जिसने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसी उठापटक के बीच गुरुवार को हुए अभूतपूर्व घटनाक्रम में सरकार ने गुरुग्राम नगर निगम को ग्वाल पहाड़ी जमीन का कब्जा वापस लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र का समापन हो रहा है। ऐसे में विपक्ष के दबाव के चलते सरकार इस मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाकर चर्चा करवा सकती है। पहले चरण में निगम उसी जमीन को अपने कब्जे में लेगा जो विवाद रहित है। इसकी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

नगर निगम के पास उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार इस मामले में अधिकांश कब्जा धारकों ने अलग-अलग अदालतों में जमीन पर अपनी मलकियत संबंधित मुकदमे दायर कर रखे हैं। इनमें से कुछ ने विभिन्न अदालतों से स्टे आॅर्डर भी ले रखा है। अदालती आदेशों के खिलाफ इनका कब्जा नहीं हटाया जा सकता। ऐसे में निगम की योजना उस जमीन पर कब्जा लेने की है जिनका मामला किसी अदालत या कानूनी प्रक्रिया में नहीं है। निगम के सूत्र बताते हैं कि ऐसी करीब 80 एकड़ जमीन पर पहले चरण में कब्जा लिया जाएगा। यह जमीन करीब 45 लोगों के नाम बताई जाती है। मुटेशन नंबर 3249 के तहत नगर निगम के नाम दर्ज 464 एकड़ जमीन में से इसी 80 एकड़ जमीन पर कब्जा लेकर निगम इस पर तार फेंसिंग व दूसरे तरीकों से अपने अधीन लेगा।

सरकारी आदेशों के अनुसार निगम के संबंधित क्षेत्र के संयुक्त आयुक्त वाइएस गुप्ता की देखरेख में डीटीपी इंफोर्समेंट संजीव मान की टीम उपरोक्त 80 एकड़ जमीन पर 14 मार्च को भौगोलिक तौर पर इसे अपने अधीन लेगी। लेकिन पूरे मामले में निगम के अधिकारी कुछ भी बताने से झिझक रहे हैं। नगर निगम ने विवादित जमीन को अपने अधीन लेने की प्रक्रिया संभागीय आयुक्त डी. सुरेश के 24 फरवरी के आदेश के बाद ही शुरू कर दी थी। इसके लिए निगम की ओर से जमीन के वर्तमान कब्जेदारों के पास नोटिस भेजे गए और उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत समय भी दिया गया।

First Published on March 10, 2017 12:18 am