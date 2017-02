सेक्स वीडियो पर गर्माई असम की राजनीति- BJP विधायक ने केंद्र से की शिकायत, कानूनी कार्रवाई की दी धमकी

असम की बीजेपी सरकार अपने एक विधायक को लेकर विवादों में घिरती नजर आ रही है। राज्य के बड़े शहर गुवाहाटी से करीब 80 किलोमीटर दूर मोरीगांव विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक रमाकांत देउरी का एक सेक्स वीडियो सामने आया है। राज्य के एक लोकल चैनल ये वीडियो अपने चैनल पर चल जारी भी कर चुका है। इस वीडियो के सामने आने पर राज्य की राजनीति में हड़कंप मच गया है। विधायक रमाकांत हालांकि खुद को निर्दोष और इस वीडियो को विरोधियों की साजिश बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आरोप साबित हो जाएगा तो वह राजनीति से संयास ले लेंगे। उनका कहना है कि जल्द होने जा रहे कैबिनेट के संभावित विस्‍तार में उनका नाम हटाने के लिए ये विवाद पैदा किया गया है। उनका कहना है कि विरोधी उनके खिलाफ षयचंत्र रच रहे हैं। यह वीडियो भी इसी साजिश का हिस्‍सा है।

उन्होंने इस वीडियो को फर्जी बताते हुए फोरेंसिक टेस्‍ट की मांग की है। और साथ ही कहा कि अगर वीडियो सच साबित हो गया तो वह पूरी तरह से राजनीति से सन्यास ले लेंगे। साथ ही देउरी सूचना प्रसारण मंत्रालय की मॉनिटरिंग कमेटी से भी वीडियो टेलिकास्ट करने पर शिकायत कर चुके हैं। साथ ही मोरीगाव के जिला पुलिस से भी वो इस मामले में शिकायत दर्ज करा चुके हैं। पुलिस अभी इस सारे मामले में जांच की बात कर रही है। हालांकि बीजेपी की अभी तक इस वीडियो पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मामला पार्टी हाईकमान तक पहुंच गया है। वहीं उनके विरोधी इस वीडियो को जमकर सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं। जिसपर विधायक विराधी प्रतिक्रिया भी आ रही है। इससे पहले गुजरात में नालिया शहर में भी बीजेपी नेताओं के रेप केस में शामिल होने पर पार्टी काफी किरकिरी की समना कर चुकी है।

First Published on February 20, 2017 6:13 am