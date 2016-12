राजस्थान में पैर पसारने की तैयारी में आप

आम आदमी पार्टी अब राजस्थान में भी दस्तक देने की तैयारी में लग गई है। देश भर में नोटबंदी को लेकर आप के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम सभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में केजरीवाल 23 दिसंबर को जयपुर में बड़ी सभा करेंगे। इसके लिए आप ने प्रदेश भर में बड़ी तैयारी की है और सभा को सफल बनाने क लिए भीड़ जुटाने में लगी है। राज्य में भाजपा और कांग्रेस के बीच तीसरी ताकत के तौर पर उभरने के लिए आम आदमी पार्टी यहां अपनी जमीन खोजने में लग गई है। नोटबंदी के विरोध में केजरीवाल की सभा को इसी के तौर पर भी यहां सियासी हलकों में देखा जा रहा है। आप के राजस्थान के सह प्रभारी दिल्ली के विधायक नितिन त्यागी ने बताया कि केजरीवाल यहां की सभा में नोटबंदी के बडेÞ घोटाले को खोलेंगे। केजरीवाल की सभा में ही प्रदेश के कई प्रमुख लोग आप की सदस्यता भी हासिल करेंगे। सभा को केजरीवाल के अलावा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ ही कई विधायक और नेता भी संबोधित करेंगे।

आप शुरू से ही नोटबंदी को एक बडा घोटाला करार दे रही है। उसका कहना है कि इसके जरिये प्रधानमंत्री कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने में लगे हैं। दूसरी तरफ आप केजरीवाल की सभा को राजस्थान में मजबूत कदम जमाने के तौर पर आजमा रही है। केजरीवाल की सभा के प्रदेश भर में जो पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं, उनमें लिखा गया है कि नोटबंदी की पोल खोलने आ रहा हूं। इन पोस्टरों से ऐसा तबका आकर्षित हो रहा है जो नोटबंदी से परेशान हो उठा है। आप की प्रदेश इकाई ने जयपुर शहर को अपने पोस्टर और बैनरों से पाट दिया है।

आप की सभा पर प्रदेश के सियासी दलों की निगाहें भी लग गई है। प्रदेश में युवाओं का वह वर्ग जो भाजपा और कांग्रेस से निराश हो गया है उसे आप जैसे राजनीतिक दल से कुछ उम्मीदें है। पंजाब और गोवा जैसे सूबों से आम आदमी पार्टी के मजबूत होने की आने वाली खबरों ने ही राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के कान खडे कर रखे हैं। प्रदेश भाजपा ने केजरीवाल की होने वाली सभा को सिर्फ नौटंकी करार दिया है। प्रदेश भाजपा का कहना है कि देश की जनता नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री के फैसले के साथ है। केजरीवाल की सभा और तैयारियों पर यहां खुफिया तंत्र भी सक्रिय हो गया है। प्रदेश के खुफिया महकमे ने अपनी पूरी निगाहें आम आदमी पार्टी की गतिविधियों पर लगा दी है।

First Published on December 23, 2016 1:30 am