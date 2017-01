पंजाब विधानसभा चुनाव: अरविंद केजरीवाल की मदद की गुहार के बाद पार्टी के सपोर्ट में पंजाब पहुंच रहे एनआरआई!

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। PTI Photo by Shahbaz Khan

पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत चुनाव प्रचार में लगा दी है। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने भी पूरा जोर लगा दिया है। पार्टी के कार्यकर्ता जहां पूरे जोर-शोर से प्रचार में लगे हुए हैं वहीं कई एनआरआई भी आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में आए हैं। पार्टी का दावा है कि आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार में लगभग ढाई हजार एनआरआई भी लगे हुए हैं। जो एनआरआई इस समय पंजाब में हैं वे रुपये डोनेट करने के अलावा पार्टी के प्रचार के लिए भी डोर-टु-डोर कैंपेन कर रहे हैं। इसके अलावा कई लोग फोन के जरिए भी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं।

2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पंजाब राज्य से 4 सीटें जीती थी। वहीं पार्टी का दावा है कि उसके प्रचार में 2500 एनआरआई भी लगे हुए हैं। खबरों के मुताबिक आम आदमी पार्टी की 20 फीसद फंडिंग एनआरआई द्वारा होती है। वहीं पार्टी का दावा है कि बड़े पैमाने पर एनआरआई द्वारा आप पार्टी के सपोर्ट में चलो पंजाब अभियान चलाया जा रहा है। पार्टी का कहना है कि एनआरआई ने सिर्फ पैसे डोनेट कर रहे हैं बल्कि पार्टी के प्रचार अभियान में भी बड़ी तादाद में हिस्सा ले रहे हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद और दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने एक ट्विट के जरिए कहा था कि पार्टी के पास चुनाव लड़ने के रिसोर्सिस की कमी है जिसके बाद कई एनआरआई पार्टी के सपोर्ट में चंडीगढ़ वापिस लौटे।

