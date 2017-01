आर्मी चीफ ने अपने जवानों के लिए जारी किया Whatsapp नंबर, अब सीधे सेना प्रमुख से कर सकेंगे शिकायत

सेना ने अपने सैनिकों के लिए एक वाट्सऐप नंबर तय किया है ताकि वे अपनी समस्याएं सोशल मीडिया में ले जाने के बजाय उसे सीधे सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत को पहुंचा सकें।

यह कदम सेना, वायुसेना और केंद्रीय पुलिस बलों के कर्मियों द्वारा कई शिकायती वीडियो पोस्ट करने के बाद आया है। सैन्य कर्मियों ने उन विभिन्न स्थितियों को लेकर ये वीडियो पोस्ट किए थे जिसमें वे काम करते हैं। शिकायतें पंजीकृत कराने के लिए वाट्सऐप नंबर…09643300008 है। अधिकारियों ने कहा कि सेना के भीतर एक शिकायत निवारण व्यवस्था है जो बहुत त्वरित है। एक अधिकारी ने कहा कि यद्यपि जब ऐसा कोई मामला है जिसमें किसी सैनिक ने सभी शिकायत निवारण मंचों का इस्तेमाल कर लिया है और फिर भी अप्रसन्न है, तो वह सेना प्रमुख के कार्यालय से इस नए नंबर के जरिए संपर्क कर सकता है।

यद्यपि सेना में इस कदम को लेकर कई आशंकाएं हैं और उनका कहना है कि वाट्सऐप पर आने वाले किसी अवांछित संदेश को रोकना असंभव होगा। चूंकि यह सामान्य वाट्सऐप नंबर है, इसलिए इस नंबर पर केवल भारतीय सेना के सैन्यकर्मी ही नहीं बल्कि विश्व में कोई भी संदेश भेज सकता है। इसके साथ ही इस पर कोई रोक नहीं होगी कि नंबर पर किस तरह का संदेश, वीडियो या लिंक भेजा जाता है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 28, 2017 1:29 am