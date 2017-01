भितरघात की आशंकाओं से घिरी हैं उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां

अंशुमान शुक्ल

विरोध, राजनीतिक दलों की आत्मा है। लेकिन मुद्दों को लेकर विरोध हो तब। विरोध जब किसी भी राजनीतिक दल के भीतर कार्यकर्ताओं के मध्य आपस में हो तो वह उस राजनीतिक दल के लिए खतरे की घंटी है। यह घंटी उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों के भीतर बज रही है, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, या फिर समाजवादी पार्टी, या बहुजन समाज पार्टी या तो कांग्रेस। इन दलों के बैनर तले चुनाव लड़ने की चाहत पूरी न होने पर विरोध के ये स्वर मुखरित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त विरोध मुखरित है। 14 बरस से उत्तर प्रदेश की सत्ता पाने के लिए संघर्ष कर रही भाजपा से उसके खांटी कार्यकर्ता बेहद नाराज हैं। उनकी इस नाराजगी की सबसे बड़ी वजह उन नेताओं को टिकट न मिलना है जो कई वर्षों से अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के पक्ष में फिजा बनाने के लिए जी-जान से जुटे थे। इलाहाबाद, फैजाबाद सहित प्रदेश भर में उनका विरोध प्रदर्शन जारी है।

रही बात समाजवादी पार्टी की, तो उसके सात मौजूदा विधायक टिकट न मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं। लेकिन पार्टी में नया निजाम आने से उन्होंने खामोशी अख्तियार कर रखी है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि इन सात विधायकों के अलावा सौ सीटों पर कांग्रेस के साथ गठबंधन होने की वजह से सौ सीटों पर भी समाजवादी पार्टी में भीतरी विरोध जारी है। जिसका बड़ा असर विधानसभा चुनाव के दरम्यान देखने को मिल सकता है। इन सीटों के अलावा मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के प्रति आस्था रखने वाले नेताओं का जिलास्तर पर गोलबन्द होना भी समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत पेश कर सकता है। हालांकि समाजवादी पार्टी में यह विरोध मुखरित नहीं है लेकिन जिलास्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच मची खेमेबंदी अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौती की शक्ल अख्तियार कर सकती है।

अब बात बहुजन समाज पार्टी की। पार्टी की राष्टÑीय अध्यक्ष मायावती के अनुशासित तेवरों की वजह से सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में बसपा कार्यकर्ताओं में खामोशी है लेकिन बीते एक साल में साठ से अधिक प्रत्याशियों के टिकट बदले जाने का बड़ा नुकसान पार्टी को भितरघात की शक्ल में झेलना पड़ सकता है। इस बाबत वरिष्ठ राजनीति विश्लेषक राघवेन्द्र त्रिपाठी कहते हैं, बहुजन समाज पार्टी पर टिकट देने को लेकर कई मर्तबा लग चुके आरोपों से उसकी छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जिन प्रत्याशियों के टिकट बदल दिए गए, वे किसी दूसरे को कैसे अपने विधानासभा क्षेत्रों में बर्दाश्त कर पाएंगे? यह यक्ष प्रश्न बन चुका है।

कार्यकर्ताओं के बीच भारी विरोध कांग्रेस में भी है। समाजवादी पार्टी से गठबन्धन के पूर्व कांग्रेस से टिकट पाकर चुनाव मैदान में कूदने की लालसा सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के नेताओं को थी। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ सौ विधानसभा सीटों पर गठबन्धन हो जाने की शक्ल में 303 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को अपने ही कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। 27 सालों से उत्तर प्रदेश की सत्ता से दूर कांग्रेस के लिए अपने रूठे कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी के लिए दोस्ताना रुख अख्तियार करने के लिए राजी करना बेहद मुश्किल कार्य है। कांग्रेस की इस मुश्किल पर वरिष्ठ राजनीति विश्लेषक राजेन्द्र कुमार कहते हैं, यदि कार्यकर्ताओं के विरोध की बात की जाए तो कांग्रेस इस वक्त इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। कांग्रेस के पास जो भी वोट बैंक 11 प्रतिशत की शक्ल में है उसे किसी दूसरे दल को वोट देने के लिए राजी कर पाना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में उसे इस विधानसभा चुनाव में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

उत्तर प्रदेश में मुद्दों की भरमार है। समाजवादी पार्टी अपनी पांच साल की सरकार में किए गए विकास को मुद्दा बनाकर चुनाव मैदान में है। जबकि उसकी चिरप्रतिद्वंद्वी बहुजन समाज पार्टी सपा सरकार के हर विकास कार्य को सिरे से खारिज कर चुनाव मैदान मार लेने का ख्वाब पाले बैठी है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 80 सीटों में से 71 पर जीत दर्ज करने वाली भाजपा को समाजवादी पार्टी भी विकास के मसले पर घेरने में कोई कसर बाकी नहीं रख रही है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपनी जनसभाओं में भाजपा सांसदों के काम की जानकारी जनता से मांग रहे हैं। नोटबंदी पर भी भाजपा अपने विरोधियों के बीच घिरती आ रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सभी दलों में मौजूद विरोधियों की तरफ से पहुंचाए जाने वाले नुकसान की भरपाई किस तरह करती है।

First Published on January 26, 2017 1:32 am