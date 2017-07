अनुष्का शर्मा को बिजली का बक्सा लगाने के मामले में क्लीन चिट, जिस विभाग ने बताया था आपत्तिजनक, उसी ने दिया पक्ष में फैसला

एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को बिजली का बक्सा लगाने के मामले में बीएमसी ने क्लीन चिट दे दी है। बीएमसी को मई में अनुष्का के खिलाफ शिकायत मिली थी। तब बीएमसी ने भी उस बिजली के बक्से के लगाए जाने को गलत बताया था लेकिन अब दो महीने बाद ही उसने खुद क्लीन चिट दे दी है। अनुष्का शर्मा ने वर्सोवा में बद्रीनाथ टॉवर पर 20वीं मंजिल पर अपने घर के बाहर एक बिजली का बक्सा लगवाया था उसको लेकर 16वीं मंजिल पर रहने वाले सुनील बत्रा ने मई में नगर पालिका आयुक्त अजय मेहता के पास शिकायत दर्ज करवाई थी।

सुनील ने कहा था कि अनुष्का ने अपने घर के बाहर एक बड़ा सा बक्सा लगा दिया है जिसमें पूरे फ्लोर के साथ-साथ सेंट्रल एसी की वायरिंग होकर जाती है। सुनील ने अपनी शिकायत में कहा कि वह फायर ब्रिगेड नियमों का उल्लंघन है और हाई कोर्ट ने भी कहा हुआ है कि सभी के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रास्ते में किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए।

शिकायत मिलने के बाद बीएमसी ने बिल्डिंग का निरीक्षण किया था। उसके बाद अनुष्का शर्मा को नोटिस भेजा गया जिसमें बॉक्स को आपत्तिजनक बताया गया। लेकिन दो महीने बाद ही बाद अब सहायक इंजीनियर (बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट) ने बत्रा को लिखा है कि बिजली का बक्सा अनुष्का के घर की दीवार पर है। इतना ही नहीं यह भी कहा गया है कि जिस रास्ते को सभी का बताया जा रहा है वह श्री शर्मा (अनुष्का के पिता) की संपत्ति है। हालांकि, बत्रा इससे संतुष्ट नहीं हैं। उनका मानना है कि अनुष्का को जानी-मानी हस्ती होने का फायदा दिया जा रहा है।

देखिए संबंधित वीडियो

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 11, 2017 8:45 am