एसपी साहब ने पत्नी को ‘फायरिंग’ के लिए दी AK 47 राइफल, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी रिपोर्ट

हैदराबाद हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार से एसपी की पत्नी द्वारा कथित तौर पर AK 47 राइफल चलाने के मामले में एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) मांगी है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं। दरअसल, इस मामले में एक याचिकाकर्ता ने कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि गुंटुर के पुलिस अधीक्षक रहते हुए ए रवि कृष्णा अपनी पत्नी देवी को APSP 6th बटालियन फायरिंग रेंज लेकर गए थे और प्रैक्टिस करने के लिए AK 47 राइफल से फायरिंग करने की पेशकश की थी। जो कि ऑल इंडिया (कंडक्ट) नियमों के खिलाफ है।

याचिका कर्ता के वकील ने कहा कि किसी भी पुलिसकर्मी के परिवार के सदस्य को जवानों को दिए जाने वाले हथियार चलाने की अनुमति नहीं है और अगर ऐसा होता है कि तो यह आर्म्स एक्ट के तहत अपराध है। वहीं, आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील ने एसपी की पत्नी द्वारा एके 47 का इस्तेमाल किए जाने के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि एसपी की पत्नी सिर्फ हथियार को देख रही थीं। वकील ने कहा कि याचिका कर्ता ने एसपी के खिलाफ प्रतिशोध के रूप में पिटीशन दायर की है।

याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिज ने आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से पूछा है कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए लेटर पर क्या कदम उठाए गए हैं। इसके बारे में कोर्ट को बताए। उन्होंने सुनवाई को दो हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया है।

जाने AK 47 से जुड़ी कुछ बातें-

AK 47 राइफल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार है। इसका निर्माण रूस के एक सैनिक मिखाइल कलाशनिकोव ने बनाई थी। AK 47 राइफल के जन्‍म का साल 1947 है। सोवियत आर्मी में इसका पहला मॉडल सन 1948 में शामिल किया गया। जल्‍द ही यह पूरी दुनिया की पहली पंसद बन गया। अब तक 10 करोड़ से ज्‍यादा एके 47 राइफल बिक चुकी हैं। 30 देशों में क्‍लाशिनिकोव और उससे लाइसेस प्राप्‍त कंपनियों ने इस राइफल के 200 से ज्‍यादा वैरिएंट तैयार किए हैं।

AK 47 की खासियत

– बंदूक की नली से गोली छूटने की रफ्तार 710 मीटर प्रति सेकंड है।

– रिलोडिंग में महज 2.5 सेकंड का वक्‍त लगता है। विजिबल रेंज 800 मीटर है।

– इसे चलाने के लिए किसी तरह की विशेष ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है।

– 4.8 किलो वजन वाले राइफल से प्रति मिनट 600 राउंड फायरिंग की जा सकती है।

– गन की परफॉर्मेंस पर मौसम का असर नहीं पड़ता। साफ-सफाई और मेंटेनेंस आसान है।

वीडियो: अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर केस में पूर्व वायुसेना प्रेमुख एसपी त्यागी के सीबीआई ने दी जमानत

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 19, 2017 11:45 am