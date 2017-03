कालेधन पर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखने वाले सीएम के बेटे की संपत्ति 5 महीने में हुई 20 गुना

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बेटे एन लोकेश की निजी संपत्ति में बड़ा इजाफा देखने को मिला है। कभी अक्टूबर 2016 में 14.50 करोड़ की संपत्ति रखने वाले एन लोकेश फरवरी 2017 के अंत तक 330 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हो गए हैं। इस तरह संपत्ति में करीब 20 गुना का इजाफा हुआ। बता दें कि कभी चंद्रबाबू नायडू ने कालेधन को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी। 34 साल के लोकेश ने सोमवार को राज्य विधानपरिषद का चुनाव लड़ने के लिए पर्चा दाखिल किया और चुनाव आयोग में अपनी और अपने परिवार की संपत्ति का ब्योरा दिया।

हलफनामा में लोकेश ने 273,83,94,996 रुपए की चल संपत्ति घोषित की, जोकि उनके परिवार की मालिकाना हक वाली कंपनी हेरिटेज फूड लिमिटेड में उनके शेयर्स के रूप में है। लोकेश इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। लोकेश ने 18 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति, विरासत में मिले 38.51 करोड़ और 6.28 करोड़ रुपए की देनदारी घोषित की। इस तरह कुल संपत्ति 303 करोड़ रुपए होती है। वहीं अक्टूबर 2016 में लोकेश ने 14.50 करोड़ की संपत्ति और 6.35 करोड़ की देनदारी घोषित की थी। लोकेश की पत्नी ब्राह्मणी 5.38 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालिक है, वहीं एक साल के बेटे देवांश के नाम पर 11.17 करोड़ की संपत्ति है, जिसमें 9.17 करोड़ का विरासत में मिला घर और 2 करोड़ रुपए की FD शामिल है।

द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में लोकेश ने बताया कि उन्होंने पिछले पांच महीने से कोई नई संपत्ति नहीं खरीदी है। लोकेश ने कहा, “अक्टूबर में मेरी संपत्ति बाजार की कीमत के अनुसार उतनी थी। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक मैने अभी भी अपनी संपत्ति वर्तमान बाजार कीमतों के अनुसार घोषित की है। मेरे पास हेरिटेड फूड कंपनी में 1998 में अपने पिता से विरासत में मिले शेयर भी है। इनमें से प्रत्येक शेयर की मार्केट वैल्यू 2010 तक 200 रुपए से कम थी। लेकिन वर्तमान में सिर्फ एक शेयर की कीमत करीब 1100 रुपए है।”

First Published on March 9, 2017 9:59 am