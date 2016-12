आंध्र प्रदेश का मोरी बना स्मार्ट डिजिटल गांव, 1189 घर पूरी तरह इंटरनेट से कनेक्टेड

आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी जिले के साखीनेतीपल्ली मंडल के तहत आने वाले छोटे से गांव मोरी ने पूरी तरह स्मार्ट डिजिटल गांव के रूप में देश के डिजिटल नक्शे में जगह पक्की कर ली है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने एपी फाइबरनेट परियोजना शुरू करने के साथ गांव के सभी 1189 घर पूरी तरह डिजिटल कनेक्शन वाले हो गए हैं। इस परियोजना में 149 रुपए प्रति महीने में 15 एमबीपीएस की रफ्तार से इंटरनेट, वाई-फाई, एक टेलीफोन कनेक्शन और 250 केबल टीवी चैनल की सुविधा मिलेगी।

गांववालों को 99 रुपए प्रति महीने की किस्त पर 4000 रुपए का सेटटॉप बॉक्स दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर घोषणा की सरकार मोरी को पूरे देश के लिए आदर्श गांव बनाएंगे। अभी तक मोरी गांव को काजू के निर्यात के लिए जाना जाता था लेकिन इसे डिजिटल स्वरूप प्रदान करने की शुरुआत इसी माटी के सपूत सोलोमन एन डार्विन ने की जो अमेरिका के बर्कले में सेंटर फॉर कॉर्पोरेशन इनोवेशन, यूसी में कार्यकारी निदेशक हैं।

मोरी को हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ ग्राम पुरस्कार मिला था। यहां सारे घरों में अलग-अलग शौचालय बनाए गए और उसे खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। जिला कलेक्टर एच अरुण कुमार ने बताया कि मोरी गांव का हर बाशिंदा ई-बैंकिंग, रुपए कार्ड या एसबीआइ बड़ी के माध्यम से डिजिटल लेनदेन करता है। गांव की सभी दुकानों पर नकदीरहित लेनदेन के लिए पीओएस मशीने हैं। उन्होंने बताया कि सभी गांव वालों को डिजिटल लेनदेन के लिए जरूरी प्रशिक्षण दिया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य फाइबर ग्रिड निगम ने गांव वालों को 650 एंड्रॉइड फोन बांटे ताकि वे नोटबंदी के बाद डिजिटल तरीके से लेनदेन कर सकें। मोरी में जल्द ही पाइपलाइन से रसोई गैस की आपूर्ति भी की जाएगी। क्षेत्र के विधायक गोल्लापल्ली सूर्या राव ने मोदी के स्मार्ट डिटिजल ग्राम बनने पर खुशी जताई।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 30, 2016 2:54 am