जम्मू कश्मीर में लड़की से छेड़छाड़ और ब्लैकमेलिंग के आरोप में आर्मी जवान पर केस दर्ज

जम्मू कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा ने एक सैनिक पर कथित रूप से राज्य के रामबन जिले में एक लड़की का कथित रूप से शील भंग करने के बाद उसे ब्लैकमेल करने के सिलसिले में मामला दर्ज किया है। कुपवाड़ा जिले में तैनात गुलाब सिंह परिहार ने कथित तौर पर लड़की का शील भंग कर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें ले ली थीं। अपराध शाखा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार (3 मार्च) को यहां कहा कि इसके बाद उसने एक वीडियो बनाकर लड़की को अलग-अलग मोबाइल फोन से धमकी भरे संदेश भेजने शुरू कर दिए।

अधिकारी ने कहा कि परिहार ने कथित रूप से लड़की से उसकी तस्वीरों के अलावा पांच लाख रुपयों की मांग की और ऐसा न करने पर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें ऑनलाइन अपलोड करने की धमकी दी। उसने लड़की से रामबन इलाके की दूसरी लड़कियों की तस्वीर और वीडियो भी मांगे। परिहार का इरादा उन्हें भी ब्लैकमेल करने का था। पीड़िता से शिकायत मिलने के बाद शुरुआती जांच की गई और मोबाइल फोन की लोकेशन से यह खुलासा हुआ कि परिहार ने कुछ दूसरे संदिग्धों के साथ मिलकर अश्लील और घिनौने एसएमएस भेजे। इस दौरान वो खुद को ब्लैकमेलर के तौर पर पेश कर रहा था। भारतीय दंड संहिता की उपयुक्त धाराओं के तहत एक औपचारिक मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

इससे पहले दक्षिणी कश्‍मीर के पुलवामा जिले से खबर आई थी कि एक सीआरपीएफ पोस्‍ट पर संदिग्‍ध आतंकियों ने ग्रेनेड फेंके हैं। हादसे में एक जवान समेत तीन लोगों की मौत की सूचना है। बताया जा रहा है कि यह सीआरपीएफ पोस्‍ट जिले के व्‍यस्‍त बाजार वाले इलाके में हैं। उधर, छत्‍तीसगढ़ के बीजापुर में नक्‍सलियों के साथ एक एनकाउंटर में दो और जवानों के घायल होने की सूचना है। शुक्रवार को ही जम्मू कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद के दो संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा गया है। दोनों को बारामूला जिले की पुलिस ने पकड़ा। दोनों के पास से दो पिस्टल भी बरामद हुई हैं। दोनों जैश-ए-मोहम्मद के ओवर ग्राउंड वर्कर के रूप में कार्य कर रहे थे। विस्‍तृत रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

पिछले महीने पुलवामा क काकापोरा क्षेत्र में ग्रेनेड से एक और हमला किया गया था। उससे पहले, दक्षिणी कश्‍मीर के शोपियां जिले में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने सेना के काफ‍िले पर हमला किया था, जिसमें तीन जवानों की मौत और पांच अन्‍य घायल हो गए थे। क्रॉस-फायरिंग में एक नागरिक भी मारा गया था।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 4, 2017 12:23 am