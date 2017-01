अमेठी: शख्स ने परिवार की दो महिलाओं, आठ लड़कियों को उतारा मौत के घाट, फिर खुद भी फांसी लगाई

अमेठी के एक गांव में बुधवार (4 जनवरी) को एक ही परिवार की दो महिलाओं और आठ लड़कियों सहित 11 सदस्य मृत पाए गए। पुलिस ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना जिले के बाजार शुकुल पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले महोना पश्चिम गांव की है। अमेठी के अतिरिक्त एसपी टी एन त्रिपाठी ने बताया कि दस मृतकों के गले रेते गए थे जबकि परिवार के मुखिया जमालुद्दीन का शव छत से झूलता पाया गया। उन्होंने बताया कि जमालुद्दीन की पत्नी अफसरबानो और एक बच्चे को जगदीशपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि जमालुद्दीन ने उन लोगों की हत्या क्यों की।

जमालुद्दीन की बैटरी ठीक करने की दुकान थी। पुलिस ने बताया कि उसका परिवार चार कमरे के एक घर में रहा करता था। पुलिस ने बताया कि उसने परिवार के लोगों को कुछ जहरीला पदार्थ पीने के लिए भी दिया था। इसके साथ ही पुलिस को घर से दो चाकू भी मिले हैं। दोनों को जांच के लिए भेज भी दिया गया था। पुलिस को धर से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

जिन लोगों को जमालुद्दीन ने मारा उसमें जमालुद्दीन की पत्नी हुसना बानो के अलावा उसकी चार बेटियां शामिल थीं। जिसमें एक लड़की दो साल की थी। इसके साथ ही जमालुद्दीन ने अपने बड़े भाई की दो बेटियों और एक दूसरे भाई जिसका नाम रईस अहमद है उसकी पत्नी और उसकी दो लड़कियों की भी जान ली है। जमालुद्दीन का बड़ा भाई समसुद्दीन पांच साल पहले ही हर्ट अटैक से मर गया था। वहीं दूसरा भाई रईस पिछले छह सालों से लापता था।

First Published on January 5, 2017 11:17 am