कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी से सांसद हैं। हाल ही में जब उन्होंने वहां जाना चाहा, तो प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी। जिले में कानून-व्यवस्था बरकरार रखने के लिए प्रशासन ने दौरा टालने के लिए कहा है। जिलाधिकारी ने इस बाबत पत्र लिख कर पार्टी को जानकारी दी।

अमेठी में चार अक्टूबर से छह अक्टूबर के बीच राहुल का भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित था। लेकिन दुर्गा पूजा, दशहरा और मोहर्रम के त्योहार भी इसी बीच होने थे। प्रशासन के मुताबिक पांच अक्टूबर को जिले में कई जगह ये त्योहार संपन्न होंगे, जिससे भारी पुलिस बल को उसी में लगाया जाएगा।

Amethi DM requests Congress district president to reschedule visit of Rahul Gandhi (from Oct 4-6), in view of Muharram &Durga idol immersion pic.twitter.com/9tHGmnF2X1 — ANI UP (@ANINewsUP) October 1, 2017

Majority of Police force will be engaged in maintaining law & order in district till October 5: Amethi DM Yogesh Kumar in his letter to Cong

— ANI UP (@ANINewsUP) October 1, 2017

जिलाधिकारी योगेश कुमार ने कांग्रेस को इस बाबत एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि पांच अक्टूबर तक भारी संख्या में पुलिस बल कानून एवं व्यवस्था को संभालने में लगा रहेगा। ऐसे में राहुल गांधी पांच अक्टूबर के बाद किसी और तारीख पर अपना कार्यक्रम रखें।

