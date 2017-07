अमरनाथ यात्रियों पर हमला: सत्ताधारी पीडीपी MLA का ड्राइवर हिरासत में

जम्मू कश्मीर की पुलिस ने अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले के मामले में एक शख्स को हिरासत में लिया। तौसिफ अहमद नाम का वह शख्स सत्ताधारी पीडीपी पार्टी के विधायक एजाज अहमद मीर का ड्राइवर है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, तौसिफ अहमद पुलवामा का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक, उसपर आतंकियों से संबंध रखने का आरोप है जिसके लिए उससे पूछताछ की गई। एजाज के अलावा दो और लोगों को पकड़ा गया है। उनपर भी हमले में शामिल होने का आरोप है। तौसिफ को सात महीने पहले ही विधायक एजाज के पास लगाया गया था। इससे पहले वह जम्मू कश्मीर पुलिस की सिक्योरिटी विंग में था।

आईजीपी मुनीर खान ने बताया कि तौसिफ और आतंकियों के बीच कुछ संपर्क के सबूत उनको मिले हैं जिसके लिए तौसिफ से पूछताछ की गई। आईजीपी ने बताया कि पूछताछ में तौफिस उनका पूरा सहयोग कर रहा है। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने छह सदस्यों की स्पेशल इंवेस्टिगेशन कमेटी बनाई है। वह अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले की जांच कर रही है।

10 जुलाई को अनंतनाग में अमरनाथ के दर्शन करके लौट रही एक बस पर आतंकी हमला हुआ था। हमले में सात श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। वहीं 21 लोग घायल हो गए थे। उस बस में ज्यादा श्रद्धालु गुजरात के थे। हमले को लेकर कई तरह की बातें की गई। शुरुआत में कहा गया कि आतंकी सुरक्षा जवानों को निशाना बनाना चाहते थे लेकिन बस बीच में आ गई। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि आतंकी बस को ही निशाना बनाना चाहते थे।

हमले के बाद ऐसे भड़काऊ बयान भी सुनने को मिले

हमले की वजह से मोदी सरकार बैकफुट पर भी आ गई। देशभर में मोदी सरकार की कश्मीर नीति का विरोध किया गया। विपक्ष के साथ-साथ शिवसेना ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। इसके साथ ही लोगों ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपना विरोध जताया।

First Published on July 15, 2017 8:36 am