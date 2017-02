जेट एयरवेज की फ्लाइट में दो एयर होस्‍टेसेस के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि मुंबई-नागपुर फ्लाइट में आकाश गुप्‍ता नाम के एक शख्‍स ने एयर होस्‍टेसेस के साथ छेड़छाड़ की। आरोपी पेशे से हार्डवेयर कारोबारी है। वह मध्‍य प्रदेश के बालाघाट का रहने वाला है और बताया जाता है कि वह नशे में था। उसके खिलाफ एयर होस्‍टेसेस ने फ्लाइट कैप्‍टन को लिखित में शिकायत दी है। इस पर कैप्‍टन गोपालसिंह ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल(सीआईएसएफ) को सूचित किया। इसके बाद आरोपी को सीआईएसएफ को सौंप दिया गया। सीआईएसएफ ने आरोपी आकाश गुप्‍ता को सोनेगांव पुलिस के सुपुर्द किया, जहां उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने रविवार(26 फरवरी) को उससे पूछताछ की और कोर्ट में पेश किया जहां से उसे न्‍यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

टाइम्‍स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार आकाश गुप्‍ता छुटि्टयां मनाने के लिए गोवा गया था। वापस आते समय वह मुंबई से नागपुर जेट एयरवेज की फ्लाइट संख्‍या 9S24460 से जा रहा था। पुलिस ने बताया कि उसने संभवतया मुंबई में शराब पी और फ्लाइट में जब एयर होस्‍टेसेस खाना परोस रही थीं तब उसने उनका हाथ पकड़ लिया। इस पर एयर होस्‍टेसेस ने तुरंत क्रू को खबर की। गुप्‍ता ने क्रू के साथ भी बहस की।

First Published on February 27, 2017 8:22 am