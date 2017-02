फैसला पढ़ने के बाद उठाएंगे आगे का कदम: पुलिस

2005 में दिवाली की पूर्व संध्या पर सिलसिलेवार बम धमाके मामले में दो लोगों को दिल्ली की एक अदालत की ओर से बरी किए जाने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जल्द अगला कदम उठाएगी। इस हमले में 67 लोगों की मौत हुई थी। स्पेशल सेल के पुलिस उपायुक्त संजीव कुमार यादव ने कहा-हमें आदेश की प्रति नहीं मिली है। आदेश की कॉपी पढ़ने के बाद हम अपील पर फैसला करेंगे। बता दें कि हाई कोर्ट में मामले को आगे बढ़ाने का विकल्प खुला है। शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में पत्रकारों की ओर से पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि पुलिस नाकाम हो गई है। वे खुद इस मामले की तफ्तीश का हिस्सा हैं। इस तरह के मामलों में आरोपी को दोषी साबित करना मुश्किल है। डार के गिरफ्तारी और मिले तथ्यों से पुलिस और सेना के साझा आॅपरेशन में अबू जैएसा मारा गया था। यह आॅपरेशन 2006 में कश्मीर में हुआ था। उन्होंने माना कि इसके बाद कोई और खुलासा वे नहीं कर सके। कड़ियां टूट गर्इं क्योंकि गिरफ्तार लोग केवल गुर्गे थे और उन्हें उनके आकाओं के कूट-नाम ही पता था। डार के बताने पर पुलिस अबू जैएसा तक तो पहुंच गई लेकिन वह जिंदा हाथ नहीं आ सका।

बता दें कि 29 अक्तूबर 2005 को सरोजिनीनगर, पहाड़गंज और कालकाजी मेंं बम विस्फोट हुए था जिसमें 67 लोगों की मौत हो गई थी और 225 से अधिक लोग घायल हो गए थे। करीब बारह साल पहले दिल्ली में किए गए सिलसिलेवार बम धमाके मामले में गुरुवार को सुनवाई कर रही अदालत ने तीन आरोपियों में से दो मोहम्मद रफीक, मोहम्मद फाजली को बेकसूर करार दिया जबकि एक आरोपी तारिक अहमद डार को 10 साल की सजा सुनाई।

हालांकि, डार को अब जेल में नहीं रहना होगा क्योंकि वह दी गई सजा से ज्यादा समय सलाखों के पीछे बिता चुका है। फैसला देते समय अदालत ने पुलिस की नाकामियों पर इशारा किया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष उनका गुनाह साबित नहीं कर पाया। इस मामले में पुलिस को करारा झटका लगा है। पुलिस किसी भी अपराधी के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास और देशद्रोह जैसा आरोप साबित करने में नाकाम रही है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 18, 2017 1:06 am