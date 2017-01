राष्ट्रवाद के बाद सामाजिक न्याय पर व्याख्यान कड़ी

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में विवाद गहराता जा रहा है। जेएनयू अध्यापकों ने कैंपस में जारी अशांति के मद्देनजर अब सामाजिक न्याय के लोकतंत्रीकरण पर नई व्याख्यान कड़ी शुरू करने का फैसला किया है। इसके पहले राष्ट्रवाद और आजादी पर सिलसिलेवार व्याख्यान आयोजित किया गया था। दूसरी ओर दो दिन के जेएनयू बंद के बाद छात्र संघ ने शुक्रवार से बेमियादी धरना देने का एलान किया है। गुरुवार को परिसर में प्रदर्शन करने के लिए प्रशासन की ओर से छात्रसंघ अध्यक्ष को नोटिस जारी किया गया। यह आंदोेलन एमफिल छात्रों के मौखिक नंबर के फीसद कम करने व लिखित परीक्षा के अंक बढ़ाने व आंदोलनकारी की मांग को लेकर किया जा रहा।

इसके पहले छात्रों की ओर से बुलाए गए विरोध प्रदर्शन को संबोधित करने के लिए संकाय सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके खिलाफ जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन (जेएनयूटीए) ने नई व्याख्यान कड़ी आयोजित करने का फैसला किया है। व्याख्यान कड़ी का आयोजन स्थल पहले की तरह प्रशासनिक खंड ही रहेगा। उधर विश्वविद्यालय प्रशासन ने फिर कहा है कि उस क्षेत्र में किसी भी प्रदर्शन या धरने को नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। इसमें प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। जेएनयू टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय पटनायक ने कहा है कि जेएनयू के अध्यापक किसी भी धमकी या डर के आगे नहीं झुकेंगे। प्रशासन को यह साफ संदेश देने के लिए 18 से 25 जनवरी के बीच सामाजिक न्याय का लोकतंत्रीकरण विषय पर जनव्याख्यान आयोजित करने की जेएनयूटीए ने घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आगे हम जेएनयू प्रशासन को चेता देना चाहते हैं कि उसके किसी भी अलोकतांत्रिक और तानाशाही कदम के खिलाफ हर तरीके से हमारा रचनात्मक प्रतिरोध जारी रहेगा।

किसी भी प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन के 20 मीटर के दायरे में प्रदर्शन पर प्रतिबंध के बाद अक्तूबर में प्रशासनिक खंड के घेराव के बाद छात्रों और पांच अध्यापकों को नोटिस जारी किया है। 12 जनवरी को जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर नोटिस जारी किया है।

यह नोटिस जेएनयूएसयू के अध्यक्ष मोहित पांडे के नाम रजिस्ट्रार प्रो प्रमोद जोशी की ओर से जारी किया गया है। यूनियन ने 12 और 13 जनवरी को प्रशासनिक खंड में प्रदर्शन करने का एलान किया था। गुरुवार को जेएनयू बंद के दौरान कक्षाओं का बहिष्कार किया गया। छात्रों ने पूरी तरह से बंद को सफल बनाने की कोशिश की छिटपुट कक्षाएं चलाने की कोशिश हुई जिसे छात्रों ने बंद करा दिया। यूनियन का कहना है कि एमफिल छात्रों की मौखिक परीक्षा के 30 फीसद अंक को कम करके दस फीसद करने की मांग पीएचडी पर यूजीसी नोटिफिकेशन, मनमाने तरीके से वीसी के ईसी और एसी मीटिंग चलाने सहित तमाम मुद्दों क ो लेकर यह आंदोलन चल रहा है।

पांडेय ने कहा कि नजीब अहमद मामले में एबीवीपी के नेताओं को दिए गए टोकन सजा के खिलाफ यह प्रदर्शन किया जाएगा। प्रशासन की ओर से दिए इस पत्र में विश्वविद्यालय के नियमों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि विश्वविद्यालय के कामों में जो भी गतिविधि जैसे घेराव, धरना वगैरह खलल डालती है, उसे करने की मनाही है। यह भी कहा गया है कि यह 20 मीटर की दूरी में किया जा सकता है। नोटिस की अवहेलना करने पर गंभीरता से लेने व कार्रवाई की भी बात की गई है।

First Published on January 13, 2017 1:09 am