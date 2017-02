कुलपति के फैसलों से नाराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र ने किया आत्मदाह, हालत गंभीर

इलाहाबद विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट के फैसलों से गुस्साए छात्र ने खुद को आग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। खुदकुशी की कोशिश करने वाले छात्र का नाम ज़ाबिर रज़ा है। कुलपति द्वारा लागू किए गए नए बदलावों को लेकर छात्र कई दिनों से विश्वविद्यालय में हंगामा कर रहे है। गुरुवार के दिन भी गुस्से में छात्र कुलपति के कार्यालय पहुंचे थे जहां पर स्नातक के छात्र ज़ाबिर ने खुद को आग लगा ली। ज़ाबिर को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। इसके बाद 30 प्रतिशत तक झुलस चुके ज़ाबिर को देर रात दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल ज़ाबिर की हालत नाजुक बनी हुई है और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे है।

ज़ाबिर के आत्मदाह करने के बाद विश्वविद्यालय का माहौल और गरमा गया है। छात्रों ने गुस्से में कुलपति के कार्यालय का ताला तोड़ दिया और इसके साथ ही एक कर्मचारी को भी बंधक बना लिया। इस घटना के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम और एसपी ने छात्रों को आश्वासन दिया कि उनकी कुलपति के साथ बातचीत कराई जाएगी। उन्होंने छात्रों से कहा कि अभी सब शांत हो जाएं। इसके बाद छात्र शांत तो हुए लेकिन कैंपस में अभी भी तनाव का माहौल बना हुआ है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रोहित मिश्रा ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि पुलिस द्वारा छात्रों पर लाठी चार्ज करने से हम आहत है। उन्होंने कहा कि लाठी चार्ज का आदेश देने वाले अज्ञात अफसर के खिलाफ कर्नलगंज थाने में शिकायत दर्ज करा दी है और पुलिस जांच कर रही है।

आपको बता दें कि कई दिनों से विश्वविद्यालय में प्रवेश समिति भंग करने, प्रवेश परीक्षा में ऑफलाइन का विकल्प देने, लाइब्रेरी से पुस्तक निकलवाने, रजिस्ट्रार और एफओ के पद को स्थाई नियुक्ति करने समेत कई विषयों को लेकर छात्र हंगामा कर रहे है। गुरुवार को भी छात्र बड़ी संख्या में अपना विरोध दर्ज कराने के लिए कुलपति के कार्यालय पहुंचे जहां उन्होंने जमकर हंगामा किया। छात्रों ने कुलपति के कार्यालय का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की जिसके बाद पुलिस ने छात्रों पर लाठी चार्ज कर दी। पुलिस के लाठीचार्ज करने के बाद हंगामा और बढ़ गया और इसी बीच ज़ाबिर ने खुद को आग लगा ली।

First Published on February 10, 2017 10:40 am