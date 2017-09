डीएम के आदेश के बाद भी मंदिर में लड़कियों को रखा जा रहा टॉपलेस

तमिलनाडु के मदुरै में एक मंदिर से मंगलवार को हैरान करने वाली तस्वीरें आई थीं। परंपरा के नाम पर यहां लड़कियों को 15 दिनों से मंदिर में टॉपलेस रखा गया था। मामला मीडिया में आने पर प्रशासन ने इसमें हस्तक्षेप किया और लड़कियों को कपड़े पहनकर पूजा करने के दिशा-निर्देश जारी किए। मगर मंदिर में अभी भी यह परंपरा जारी है। बुधवार को येजहायकथा अम्मां मंदिर (Yezhaikatha Amman temple) में उन्हीं नाबालिग लड़कियों की पूजा करते तस्वीरें सामने आईं। सभी लड़कियां इसमें टॉपलेस पूजा करते हुए दिख रही हैं। सबसे हैरान करने वाली बात है कि उनके साथ में इस दौरान एक पुजारी भी था। वे 15 दिनों तक उसी की देखरेख में थीं।

Madurai (TN)-Minor girls take part in ritual at Yezhaikatha Amman temple,which include staying at temple bare-chested for a fortnight (25.9) pic.twitter.com/9Fnm9E4z8V

— ANI (@ANI) September 27, 2017