जिस मिड डे मील का खाना खाकर बीमार पड़े 9 छात्र, उसकी सप्लाई का ठेका है AAP विधायक के ससुर के पास

दक्षिणी दिल्ली के इलाके में एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 9 बच्चे बीमार हो गए। मिड डे मील का खाना खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई जिसके बाद बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार और उनकी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। इस मामले को लेकर अंबेडकर नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक अजय दत्त पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। दरअसल जो खाना खाकर बच्चे बीमार हुए हैं उसकी सप्लाई का ठेका आम आदमी पार्टी के विधायक के रिश्तेदार के पास है। वहीं पुलिस के मुताबिक जिस एनजीओ द्वारा खाना सप्लाई किया जा रहा था उसके डायरेक्टर कुंवर पाल सिंह विधायक अजय दत्त के ससुर हैं।

वहीं कुंवर पाल सिंह ने दत्त के साथ संबंध होने की बात कुबूली। उन्होंने कहा, “किसी का रिश्तेदार होना गुनाह तो नहीं है। हां मैं उनका फादर-इन-लॉ हूं।” वहीं इस मामले को लेकर अभी तक अजय दत्त से बातचीत नहीं हो पाई है। वहीं मामले को लेकर साउथ इस्ट जोन के डीसीपी ने कहा है कि इस मामले में लिप्त अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा और दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। बीते गुरुवार (16 फरवरी) को साउथ दिल्ली के देवली इलाके में स्थित गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में परोसा गया था, जिसे खाने के बाद 9 छात्र बीमार पड़ गए थे। खाने में कथित तौर पर चूहां होने की बात सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ इलाके के बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी और दिल्ली की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता किरण वालिया भी बच्चों से मिलने अस्पताल में मिलने पहुंचे थे।

दोनों नेताओं ने एनजीओ पर सवाल उठाए। बीजेपी सांसद ने कहा रमेश बिधूड़ी ने कहा मिड डे मील सप्लाई का ठेका आम आदमी पार्टी विधायक के रिश्तेदार के पास है और विधायक के रिश्तेदारों को बचाने के लिए केजरीवाल सरकार लीपापोती में लगी हुई है। बिधूड़ी ने पूछा कि सरकार मिड डे मील के ठेकेदारों के नाम क्यों नहीं सार्वजनिक कर रही है और वे विधायक और रिश्तेदार के साथ उसके संबंधों पर स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते।

देखें वीडियो

First Published on February 18, 2017 8:07 am