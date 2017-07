आप विधायक जरवाल पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज

आम आदमी पार्टी (आप) के एक और विधायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। देवली से आप विधायक प्रकाश जरवाल पर एक महिला से छेड़खानी और उसे धमकी देने का आरोप लगा है। महिला ने जरवाल पर आरोप लगाते हुए शिकायत भी दर्ज कराई है। वहीं प्रकाश जरवाल ने सफाई देते हुए कहा है कि उन पर लगे आरोप झूठे और राजनीतिक साजिश का हिस्सा हैं। उन्होंने शिकायत करने वाली महिला को भाजपा की कार्यकर्ता बताया है।

बताते चलें कि संगम विहार में रहने वाली 53 साल की एक महिला ने जरवाल पर छेड़खानी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने शुक्रवार को जरवाल के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की पुष्टि की। जरवाल के खिलाफ छेड़छाड़ का यह दूसरा मामला है। पिछले साल जून में भी उनके खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक, महिला ने 14 जुलाई को वारदात के समय जरवाल की ओर से उसके बेटे को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने का भी दावा किया है। शिकायत में कहा गया है कि घटना के समय महिला का पुत्र घर में मौजूद नहीं था। पुलिस ने महिला के आरोपों की प्राथमिक जांच के बाद 19 जुलाई को जरवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया। जरवाल ने महिला के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज किया है। उल्टा उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया है कि उन्हें मामला दर्ज किए जाने की जानकारी भी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि पुलिस मुझे पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाएगी, बल्कि सीधे गिरफ्तार कर लेगी।

जरवाल ने कहा कि शिकायतकर्ता महिला भाजपा की कार्यकर्ता है और राजनीतिक लाभ के लिए उसने यह शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि महिला जिस घटना का जिक्र कर रही है, उस समय वह संगम विहार इलाके में ही थे, लेकिन महिला और उसके परिवार ने उनके साथ गाली-गलौज की थी। उन्होंने कहा कि अगर जबरन घर में घुसकर महिला के साथ बदसलूकी करने की बात सही है तो उसके शरीर पर चोट के निशान जरूर होने चाहिए और चिकित्सकीय परीक्षण में यह बात सामने आ जाएगी। जरवाल ने कहा कि एक महिला ने उनके खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था, लेकिन अदालत में आरोप सही साबित नहीं हो पाने के कारण उन्हें जमानत मिल गई।

अब तक आम आदमी पार्टी के 15 विधायकों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। विधायक प्रकाश और पीड़ित महिला के बीच अप्रैल में हुए निगम चुनाव के दौरान भी झगड़ा हुआ था, जिसमें दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रकाश पर तीन महीने पहले भी एक महिला से छेड़खानी का केस दर्ज हो चुका है।

First Published on July 22, 2017 1:22 am