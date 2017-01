आप ने की चुनाव आयोग को ‘फर्जी चिट्ठी’ की शिकायत

आम आदमी पार्टी के पंजाब संयोजक संजय सिंह ने कहा है कि अगर उन पर एक रुपए का भ्रष्‍टाचार का भी आरोप साबित हुआ तो वह राजनीति छोड़ देंगे। (Express Photo By Prem Nath Pandey)

पंजाब विधानसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी संजय सिंह द्वारा पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल को लिखा गया कथित फर्जी पत्र सामने आने के बाद पार्टी ने मामले की चुनाव आयोग में लिखित शिकायत दर्ज की है। वहीं संजय सिंह ने पत्र को फर्जी करार देते हुए इसे कांग्रेस की साजिश करार दिया है। आप के पंजाब प्रभारी संजय सिंह ने कथित फर्जी पत्र और अपने पासपोर्ट की प्रति ट्वीटर पर पोस्ट कर कहा, ‘प्रशांत किशोर के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट ने फर्जीवाड़ा करने की ट्रेनिंग ठीक नहीं ली देखिए मेरा सही हस्ताक्षर’। संजय सिंह द्वारा अरविंद केजरीवाल को संबोधित कथित पत्र में कहा गया है, ‘जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी पंजाब चुनाव को लेकर हाल हीं में आए आंतरिक सर्वेक्षण हमारे अनुकूल नहीं है। आज की स्थिति में कांग्रेस कम से कम 69 सीटों पर अपनी पकड़ जमाए बैठी है, और 11 और सीटों पर बढ़ रही है। फिलहाल हम आकाली दल से तो आगे चल रहे हैं लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में यह स्थिति भी उलट जाए’।

पत्र में आगे लिखा है, ‘इसे ध्यान में रखते हुए, मेरा सुझाव यह है कि पंजाब में आपकी रैलियां धीरे-धीरे कम कर दी जाएं और यहां के स्थानीय नेताओं को आगे कर दिया जाए। ऐसा करने से अगर पंजाब में हम सरकार बनाने में असफल रहते हैं, तो आपका इस परिणाम से फासला बनाया जा सकता है। 2019 की रणनीति के लिए यह जरूरी है। पत्र में कौशांबी स्थित दफ्तर का पता भी लिखा है’। चिट्ठी से भड़की आप ने मामले की चुनाव आयोग से शिकायत की है। पार्टी ने चुनाव आयोग से इस मामले को पुलिस को भेज कर जांच कराने की मांग की है।

First Published on January 26, 2017 12:42 am