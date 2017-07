राष्ट्रपति पद के लिए मीरा कुमार का समर्थन करेगी ‘आप’

आम आदमी पार्टी (आप) राष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी गठबंधन संप्रग की संयुक्त उम्मीदवार मीरा कुमार का समर्थन करेगी। ‘आप’ के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में गुरुवार को पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) की बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक के बाद पार्टी के नेता संजय सिंह ने बताया कि ‘आप’ के सांसद और विधायक राष्ट्रपति पद के लिए 17 जुलाई को होने वाले चुनाव में मीरा कुमार के पक्ष में मतदान करेंगे। मीरा कुमार को समर्थन देने की वजह बताते हुए सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव दलगत राजनीति से ऊपर होता है। इसलिए पार्टी का सैद्धांतिक तौर पर मानना है कि इन दोनों पदों के लिए चुनाव के बजाय सर्वानुमति से सत्तापक्ष और विपक्ष को तय करना चाहिए कि देश का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन होगा। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है।

सिंह ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में विपक्ष की साझा उम्मीदवार को समर्थन देने की जरूरत को देखते हुए पार्टी ने यह फैसला किया है। साथ ही मीरा कुमार ने भी केजरीवाल को फोन कर पार्टी का समर्थन मांगा है। उन्होंने कहा कि पीएसी ने इस बात को भी ध्यान में रखते हुए मीरा कुमार को समर्थन देने का फैसला किया है कि आज जिस तरह की देश में राजनीतिक परिस्थितियां बनी हैं उन्हें देखते हुए विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है।

इसलिए पार्टी का मानना है कि विपक्ष को एकजुट होकर उनका समर्थन करना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में ‘आप’ के चार सांसद और 85 विधायक मतदाता हैं। इनका कुल मतमूल्य 9,000 है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन में कांग्रेस की अगुआई वाले संप्रग ने ‘आप’ से दूरी बना ली थी। हालांकि कांग्रेस की दलील है कि संप्रग का घटक दल नहीं होने के कारण ‘आप’ को उम्मीदवार के चयन की बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया था।

First Published on July 14, 2017 12:48 am