पंजाब में आप ने अभी से बना ली है “भ्रष्ट अफसरों” की लिस्ट, सरकार बनी तो कार्रवाई का दावा

पंजाब में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ड्रग्स के अलावा जो सबसे चर्चित मुद्दा उठाया जा रहा है वह भ्रष्टाचार का है। आम आदमी पार्टी की कमान संभाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अकाली-भाजपा सरकार वाले इस राज्य में दिए गए हर भाषण में इन दोनों ही मुद्दों को उठाया है। जानकारी के मुताबिक, आम आदमी पार्टी ने एक टीम तैयार की है जो पिछले दो सालों से पंजाब के भ्रष्ट अफसरों की एक गोपनीय लिस्ट तैयार कर रही थी। इस लिस्ट में कुछ राजनेताओं के भी नाम हैं और सूत्रों के मुताबिक, अगर AAP की सरकार बनती है तो उनपर कार्रवाई की जाएगी।

सूत्रों ने हमारे सहयोगी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इस टीम का नेतृत्व हिम्मत सिंह शेरगिल कर रहे हैं। हिम्मत सिंह शेरगिल ‘आप’ के लीगल सेल हेड हैं और उन्हें पंजाब सरकार के रवेन्यू मिनिस्टर बिक्रम सिंह मजीठिया के मुकाबले में मजीठा सीट से टिकट दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, शेरगिल ने वालंटियर्स और पब्लिक से बात करने के बाद इस लिस्ट को तैयार किया है। लिस्ट तैयार करने वाली टीम के एक सदस्य ने कहा, “हमसे वादा किया गया है कि अगर राज्य में पार्टी की सरकार बनती है तो इन भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपने राजनीतिक आकाओं को राज्य लूटने में मदद करने वाले इन अफसरों की चलते पंजाब ने बहुत कुछ सहा है। वालंटियर्स से काफी प्रतिक्रिया मिली है, खासकर पुलिस अफसरों के विरोध में।”

शेरगिल से बात की गई तो उन्होंने भी इस तरह की लिस्ट होने की पुष्टि करते हुए कहा, “पंजाब में कुछ राजनेताओं और अफसरों ने मिलकर भ्रष्टाचार के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहां करप्शन इस तरह फैल गया है कि कभी नंबर एक राज्य होने वाला पंजाब आज कहां आ गया है। इतना ही नहीं, सिर्फ पैसों के लालच में इन लोगों ने पंजाब के युवाओं को ड्रग्स के हवाले कर दिया। नकली कीटनाशन के कारण कई किसानों ने आत्महत्या कर ली। हमारी लिस्ट में भ्रष्ट अफसर और राजनेता हैं। इसमें सारे सबूत मौजूद हैं। इन लोगों के खिलाफ इस तरह का एक्शन लिया जाएगा कि आगे से कोई भी ऐसा करने के बारे में सोचगा तक नहीं।”

यूपी चुनाव: सपा ने जारी की चौथी सूची; अखिलेश यादव मुबारकपुर से तो अपर्णा यादव लखनऊ कैंट से उम्मीदवार

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 24, 2017 9:09 am