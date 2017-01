जब पैसे नहीं थे तब नामों की सूची ही ले जाकर पढ़ता था: विश्वास

विश्व पुस्तक मेले में गुरुवार को वाणी प्रकाशन के स्टॉल पर ‘दास्तां कहते-कहते’ कड़ी में से एक ‘मैं जो हूं जॉन एलिया हूं’ का आयोजन हुआ जिसमें इस कड़ी के संपादक और कवि कुमार विश्वास मुख्य अतिथि थे। इस कड़ी में इससे पहले प्रताप सोमवंशी की ‘इतवार छोटा पड़ गया’, मुनीर नियाजी की ‘देर कर देता हूं मैं’ और हरिओम की ‘ख्वाबों की हंसी’ का प्रकाशन किया जा चुका है। शीन काफ निजाम और कुमार विश्वास ने जॉन एलिया और मुनीर नियाजी की गजलों का लिप्यांतरण और संपादन किया है। कुमार विश्वास ने कहा कि बचपन में मेरे पास पुस्तक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे इसलिए मैं प्रकाशकों के ‘केटलॉग’ (नामसूची)ले जाकर ही पढ़ता था। श्रोताओं की मांग पर कुमार विश्वास ने शुरुआत में जॉन एलिया की दस-पंद्रह गजलें पढ़ कर सुनार्इं। विश्वास ने संदीप भूतोरिया की पुस्तक ‘माई लाइफ माई ट्रैवल्स’ के बारे में कहा कि उन्होंने अपनी किताब में लेखन को जिया है और उसे नए शब्द दिए हैं।

सामयिक प्रकाशन के स्टॉल पर सूर्यनाथ सिंह के उपन्यास ‘नींद क्यों नहीं आती रात भर’ का लोकार्पण आलोचक प्रोफेसर गोपेश्वर सिंह ने किया। मैत्रेयी पुष्पा, वीरेंद्र यादव और शरद सिंह ने किताब पर परिचर्चा में भाग लिया। गोपेश्वर सिंह ने कहा कि यह किस्सागोई का शानदार उपन्यास है। इन दिनों जो पात्र कथा साहित्य से लुप्त हो रहे हैं उन पात्रों को उठाकर एक बेहतरीन रचना का निर्माण हुआ है। पूरे उपन्यास में शुरू से आखिर तक कथा रस भरा हुआ है। जो भी पाठक इस किताब को पढ़ेगा वह अपनी और अपने परिचितों की निजी जिंदगी का अक्श इसमें पाएगा। गोपेश्वर सिंह ने कहा कि यह कहना जरूरी है कि लेखक के पास संजीदा रचनातमक दृष्टि है जो पाठक को शुरू से अंत तक रचना से जुड़ने के लिए मजबूर करती है। सामयिक प्रकाशन के महेश भारद्वाज ने अलग मिजाज की रचना के लिए सूर्यनाथ को बधाई देते हुए कार्यक्रम में शामिल अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया।

अमन प्रकाशन के स्टॉल पर बुधवार को उद्भ्रांत की किताब ‘पत्र भी इतिहास भी’ का लोकार्पण पत्रकार राहुल देव ने किया। कार्यक्रम में मौजूद अनिल जनविजय, सुधीर सक्सेना, शिवमूर्ति और महेश दर्पण ने कहा कि इस किताब के जरिए पत्र लेखन जैसी विधा को सहेजने की कोशिश की गई है। आज के समय में जब पत्र नहीं लिखे जाते हैं तो यह अहम है। वहीं समयांतर के स्टॉल पर उद्भ्रांत की किताबों ‘ब्लैक होल’ और ‘अनाद्यसूक्त’ के अंग्रेजी संस्करणों का लोकार्पण कथाकार पंकज बिष्ट ने किया। सस्ता साहित्य मंडल के स्टॉल पर उद्भ्रांत के उपन्यास नक्सल का लोकार्पण हुआ। सर्जना सनाध्य के बाल काव्य संग्रह चिड़ियाघर और सुगंधा सनाध्य के बाल कहानी संग्रह ‘दोस्ती की कीमत’ का लोकार्पण हुआ।

First Published on January 13, 2017 1:17 am