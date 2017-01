पंजाब-गोवा के लिए आम आदमी पार्टी ने झोंकी पूरी ताकत, दिल्ली में रह गया सिर्फ एक मंत्री

पंजाब और गोवा में चुनाव शुरू होने में बस दो हफ्ते रह गए हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। वर्तमान में गोवा में प्रचार कर रहे आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी दिल्ली विधायकों से पंजाब का रुख करने के लिए कहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और परिवहन मंत्री गोपाल राय सीएम केजरीवाल के साथ गोवा में लगे हैं, वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा पंजाब में प्रचार कर रहे हैं, ऐसे में पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन अकेले हैं जो दिल्ली का काम देख रहे हैं।

4 फरवरी को गोवा और पंजाब में चुनाव हैं और आम आदमी पार्टी के स्टार कैंपेनर के तौर पर जुटे केजरीवाल तब तक शायद ही दिल्ली में दिखाई पड़ें। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, एक पार्टी सूत्र ने बताया कि दिल्ली का काम किसी भी तरह प्रभावित नहीं हो रहा। वीकेंड तक छुट्टियां थीं और कैबिनेट सोमवार से शुरू होगी।

अप्रैल में निगम चुनाव हो सकते हैं, ऐसे में माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी सभी वार्डों में प्रचार शुरू करेगी, लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ विधायक भी आने वाले कुछ दिनों तक पंजाब में जुटे रहेंगे। पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य ने बताया कि आप पिछले कई महीनों से जमीनी स्तर पर काम कर रही है। पार्टी निगम चुनावों के लिए तैयार हैं लेकिन अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है।

दोनों राज्यों में चुनाव की तारीख एक ही है और स्थिति को देखकर साफ संकेत मिल रहे है कि पार्टी का फोकस पंजाब पर ज्यादा केंद्रित है। वहीं पार्टी के सीनियर मेंबर का कहना है कि विधायकों को पंजाब भेजने का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि दिल्ली से गोवा के मुकाबले पंजाब जाना ज्यादा आसान है।

पंजाब के मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनने की बात पर केजरीवाल ने दी सफाई- “पंजाब का मुख्यमंत्री पंजाब से ही होगा”

First Published on January 23, 2017 10:05 am