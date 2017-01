कोठी के बाहर खेल रहे बच्चों पर फेंका ज्वलनशील पदार्थ

दिल्ली के उत्तर-पश्चिम जिले के शक्तिनगर एक्सटेंशन में कोठी के बाहर खेल रहे बच्चों पर एक सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी ने ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया। इस घटना में तीन बच्चे समेत आठ लोग झुलस गए। भारतनगर पुलिस ने इस मामले में बुजुर्गके खिलाफ 326 (बी) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी की पहचान 70 साल के विनोद कुमार के रूप में हुई है। भारतनगर स्कूल के पास शक्ति नगर एक्सटेंशन है। इसी कालोनी की दीवार से सटी झुग्गी-झोपड़ियां हैं। झुग्गी में रहने वाले लोग कालोनी के पास खेलते रहते हैं। इस बात को लेकर झुग्गी और कालोनी वालों के बीच में अकसर तनातनी होती रहती है। कालोनी के लोगों का आरोप है कि इस रास्ते के कारण छुटपुट चोरी की वारदात बढ़ गई है। इसके अलावा कालोनी के लोगों का कहना था कि झुग्गी से आकर बच्चे दिनभर शोर करते हैं जिसकी वजह से उन्हें दिक्कत होती है।

रविवार सुबह करीब 11 बजे झुग्गी में रहने वाले तीन बच्चे बच्चे आदर्श, तीशु, अंकित और 14 व 19 साल के सूरज और आयुष खेल रहे थी। सामने उनकी माताएं भी खड़ी थीं। तभी ए-ब्लॉक की एक कोठी के सामने रह रहे विनोद कुमार ने इनके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया। पुलिस का कहना है कि इसके पहले भी बुजुर्ग ने इन लोगों के ऊपर पानी फेंका था। रविवार को जैसे ही ज्वलनशील पदार्थ फेंका गया बच्चे सहित औरत और मर्द सभी लोग दर्द से चीखने लगे। ज्वलनशील पदार्थ की वजह से लोगों के शरीर पर बुरी तरह फफोले पड़ गए। घटना के बाद मौके पर झुग्गी वालों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।

डॉक्टरों का कहना है कि ज्वलनशील पदार्थ बच्चों की आंखों पर नहीं पड़ा अन्यथा उनकी आंखें खराब हो जातीं। इन सभी पीड़ित के चेहरे पर यह पदार्थ पड़ा है जिससे उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला कि बाथरूम साफ करने वाले पदार्थ को बुजुर्ग ने इन लोगों पर फेंका है। विनोद का कहना है कि ये बच्चे यहां शौच भी करते हैं और आग जलाकर कोठी वाले को परेशान करते रहते हैं। इस बात पर इनका आपस में पहले भी कई बार झगड़ा हो चुका है।

First Published on January 23, 2017 1:40 am