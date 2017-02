अफ़ेयर के शक में पत्नी का क़त्ल किया, लाश लेकर ससुराल गया, सास को गोली मारी, भागने लगा तो धराया

गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मसूरी के रहने वाले 38 वर्षीय के सत्येंद्र ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। जिसके बाद लाश को कार में डालकर गोविंदपुरम में आया। जहां उसने अपनी सास को गोलियां मारी। गोलियों की आवाज सुनकर पड़ोसी बाहर आए और आरोपी पर पत्थरों से हमला कर दिया। जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की सास को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोपी के ससुर ने पुलिस को बताया ,” उसके सिर पर खून सवार था। उसने हमारे घर आकर मेरी पत्नी से कहा कि अपनी बेटी की हालत देखो मैंने उसे गोली मार दी है। जब मेरी पत्नी ने ये सुना तो वो दौड़ते हुए नीचे गई जिसके बाद उसने मेरी पत्नी पर भी गोलियां चलानी शुरु कर दी।” 60 साल की इंदरानी को दो गोलियां लगी हैं।

पुलिस पूछताछ में महिला के परिवार ने बताया कि कई सालों से वो दहेज के लिए परेशान करता था। आरोपी मैसूरी में डेयरी चलाता है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की। क्योंकि उसे पत्नी पर शक था।

मृतक के पिता ने पुलिस को बताया कि मेरी बेटी राजकुमारी की शादी 13 साल पहले हुई थी। दोनों को दो लड़कियां हैं एक की उम्र दस साल तो दूसरी की उम्र पांच साल है। मृतक के पिता के अनुसार उन्हें नहीं पता की इसने गोलियां क्यों मारी।

First Published on February 9, 2017 11:21 am