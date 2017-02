सात घंटे तक रहा तेंदुए का खौफ

अनूप चौधरी

पलवल जिले की कृष्णा कालोनी में गुरुवार को उस समय दहशत फैल गई जब लोगों को पता चला कि रेलवे रोड पर एक घर में तेंदुआ घुस गया है। तेंदुए ने भी करीब 7 घंटों तक लोगों के बीच आतंक मचाया। वन विभाग के 25 कर्मचारियों की टीम ने करीब साढ़े तीन घंटे के बचाव अभियान के बाद तेंदुए को पकड़ लिया। तेंदुए के हमला करने पर वन विभाग का एक अधिकारी जख्मी हो गया, जिसे सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। गुरुवार सुबह कृष्णा कालोनी व रेलवे रोड पर उस समय अफरातफरी मच गई जब करीब 6 बजे लोगों ने एक तेंदुए को कालोनी में घूमते देखा। तेंदुआ एक घर से दूसरे घर में भागता रहा। तेंदुए की सूचना मिलेत ही रेलवे रोड स्थित स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। इसके अलावा आसपास के गांवों में स्कूलों की भी छुट्टी कर दी गई।

तेंदुए के डर से घबराए लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस व वन विभाग के अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंच कर तेंदुए की खोजबीन शुरू कर दी। एक मकान में घात लगाकर बैठे तेंदुए ने इसी दौरान वन विभाग के एक अधिकारी किरण सिंह रावत पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में कमर्चारी किरण रावत के सिर व कमर पर गंभीर चोटें आर्इं। तेंदुए को देखने पर लोगों में अफरातफरी मच गई। अफरातफरी के इस माहौल में सहमे हुए सभी लोग अपने-अपने घरों में नजरबंद हो गए। पुलिस ने इलाके को अर्लट पर लेते हुए लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों से अपने घरों से बहार न निकलने की अपील की।

चश्मदीदों के मुताबिक, तेंदुआ पहले विवेकानंद स्कूल के पास एक घर में घुसा, उसके बाद वह रेलवे रोड पर स्थित शोरा कोठी में घुस गया। इसके बाद राजेश शर्मा के मकान में घुस गया। वहां करीब एक बजे तक रहा। वन विभाग की टीम ने तेंदुए पर नशे की गोलियां दागी। गोली लगने के बाद बेहोशी की हालत में तेंदुआ राजेश शर्मा के मकान से निकल कर पड़ोस के घरों में भाग गया। भागते समय वह गांव बघौला निवासी बिशन दत्त वशिष्ठ के घर में घुसकर बेहोश हो गया। पुलिस व वन विभाग के अधिकारियों ने मकान को चारों तरफ से घेर लिया। बाद में जाल डालकर बेहोश तेंदुए को काबू किया गया त्और पिंजरे में बंद कर लिया गया। मौके पर पहुंचे एसडीएम एसके चहल का कहना था कि जिले भर के लिए यह एक बड़ा खतरा था जो टल गया। उपवन संरक्षक वासवी त्यागी का कहना था कि तेंदुए के रंग से लगता है कि यह पहाड़ी इलाके से आया हो सकता है और किसी ट्रक या अन्य वाहन से भी आ सकता है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 17, 2017 1:17 am