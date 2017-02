सड़क हादसों में दो छात्रों की मौत 9 घायल

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर गुरुवार तड़के हुए सड़क हादसे में इंजीनियरिंग के छात्र की मौत हो गई। उसके साथ बैठे 4 अन्य छात्र और दूसरी कार में सवार केरल के 4 निवासी घायल हो गए। थाना सूरजपुर पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं एक्सप्रेस-वे के पुश्ता रोड पर शनि मंदिर के पास तेज रफ्तार कार विभाजक पर चढ़ने से पलट गई। उसमें सवार इंजीनियरिंग के एक छात्र की मौत हो गई। जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। एक्सप्रेस-वे थाना पुलिस को कार में शराब की बोतलें भी मिली हैं। मिली जानकारी के मुताबिक, गुरुवार तड़के करीब 3.30 बजे शारदा विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग कर रहे 5 छात्र फोर्ड इको स्पोर्ट कार में सवार होकर एक्सप्रेस वे पर सेक्टर-144 से जा रहे थे।

तेज रफ्तार में अचानक ब्रेक लगाने से कार नियंत्रण खोकर कई बार पलटी। इस वजह से पीछे आ रही स्विफ्ट डिजायर कार भी नियंत्रण खोकर विभाजक से टकरा गई। हादसे में फोर्ड कार में सवार पारस आहलुवालिया (20) की मौत हो गई। जबकि अन्य चार छात्र घायल हो गए। स्विफ्ट कार में केरल के रहने वाले 4 पर्यटक आगरा जा रहे थे। राहगीरों की सूचना पर पहुंची थाना सूरजपुर पुलिस सभी छात्रों को कैलाश अस्पताल लाई। जहां पारस को मृत घोषित कर अन्य को भर्ती कर लिया गया।

दूसरी पीसीआर से स्विफ्ट कार के घायलों को फेलिक्स अस्पताल भर्ती कराया। पारस के दो अन्य साथी नवजीत तोमर और हिमांशु को कुछ देर बाद छुट्टी दे दी गई। सूरजपुर के एसएचओ अनुज कुमार ने फोर्ड कार चला रहे छात्र पर तेज रफ्तार में हैंड ब्रेक लगाने की आशंका जताई है। जिससे कार नियंत्रण खोकर पलट गई होगी। हालांकि छात्र नशे में थे या नहीं, इसका अभी तक खुलासा नहीं किया है।

इसी तरह के दूसरे मामले में बुधवार रात करीब 11 बजे एक्सप्रेस वे के पुश्ता मार्ग पर सेक्टर-125 में शनि मंदिर के पास आई-20 कार विभाजक पर चढ़ने से पलट गई। कार चला रहे एमिटी विश्व विद्यालय के छात्र कार्तिक की मौत हो गई। जबकि उसके साथ बैठा म्रिगांक घायल हो गया। कार से शराब की बोतल भी मिली है। हालांकि पोस्टमॉर्टम के बाद ही नशे का पता चल पाएगा। मूल रूप से उत्तराखंड के हल्द्वानी का रहने वाला कार्तिक जेपी विश टाउन में रहता था। उसका दोस्त म्रिगांक मूल रूप से असम के डिब्रूगढ़ का रहने वाला है। वह एमिटी से बी. कॉम तृतीय वर्ष का छात्र है और पारस टेयरा अपार्टमेंट में रहता है।

घटना के बाद लोगों ने दोनों को कार से बाहर निकाल कर पुलिस को सूचना दी। एक्सप्रेस वे थाना पुलिस दोनों को जिला अस्पताल लेकर आई। डाक्टरों ने कार्तिक को मृत घोषित किया। गुरुवार सुबह म्रिगांक को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। कार्तिक के परिजनों को पुलिस ने देर रात सूचना दे दी थी।

First Published on February 24, 2017 1:31 am