डॉक्टरों की लापरवाही से खतरे में पड़ी 6 साल के बच्चे की जान, कैंसर के बजाए 1 महीने तक किया टीबी का इलाज

उत्तर प्रदेश के नूरपुर गांव में मोहम्म रशीद अपने दिहाड़ी मजदूरी पर काम करते हैं। उनके तीन बच्चे हैं जिनमें से एक की उम्र 6 साल है और उसका नाम है तलाह। 6 साल का तलाह बल्ड कैंसर से जूझ रहा है। कुछ समय पहले उसके परिवार ने तलाह के सिर में सूजन देखी। सूजन बढ़ती रही और उसे इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे कैंसर का ट्रीटमेंट देने के बजाए टीबी का ट्रीटमेंट कर दिया। तलाह को इलाज के लिए मोरादाबाद ले जाया गया था जहां उसका एक महीने तक कैंसर का ट्रीटमेंट करने के बजाए टीबी का ट्रीटमेंट किया गया।

इलाज होने के बाद भी तबीयत में कोई सुधार न होने पर तलाह को ट्रीटमेंट के लिए चंडीगढ़ ले जाया गया। चंडीगढ़ पहुंचकर परिवार को पता लगा कि तलाह का गलत ट्रीटमेंट किया गया था। गलत ट्रीटमेंट की वजह से तलाह का बल्ड कैंसर उसकी गरदन से फैलकर उसके बोनमैरो तक पहुंच गया। मार्च 2016 को उसे दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भी लाया गया जहां

पता चला कि कैंसर खतरनाक स्टेज पर पहुंच गया है। रशीद ने बताया कि अपोलो में डॉक्टरों ने जानकारी दी कि तलाह के कैंसर को ट्रीट करने के लिए अब सिर्फ 30 दिन का समय बचा था।

तलाह के पिता रशीद दिहाड़ी मजदूरी पर काम करते हैं इसलिए इलाज का खर्च नहीं उठा सकते थे। वह बताते हैं कि इलाज का खर्च एक एनजीओ और मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से पूरा हो पाया था। वहीं डॉक्टरों ने समय रहते तलाह का इजाल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। उसके इलाज की अब आखिरी स्टेज है। अपोलो हॉस्पिटलक के डॉ. मानस बताते हैं कि बच्चे का गलत ट्रीटमेंट होने के बाद भी उसका इलाज समय रहते सुधार लिया गया और तलाह के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है।

देखें वीडियो

First Published on January 1, 2017 9:52 am