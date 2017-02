बीच रास्ते से ही बिना बताए अपने घर निकल गए कोबरा कमांडो के 59 जवान, कोर्ट आॅफ इनक्वारी का आदेश जारी

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में कोबरा कमांडो के 59 प्रशिक्षु रविवार को सामूहिक रूप से ड्यूटी से गायब हो गए। अधिकारियों ने बताया कि घटना रविवार को मुगलसराय स्टेशन की है। उन्होंने बताया कि ये जवान जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में एक प्रशिक्षण केंद्र में पांच सप्ताह का प्रशिक्षण ले कर वापस लौट रहे थे। इन्हें अपने गया स्थित 205वें कोबरा यूनिट के मुख्यालय जाना था। लेकिन ये लोग गया स्टेशन जाने के बजाए बीच रास्ते से ही अपने-अपने घरों को निकल दिए। अधिकारियों ने बताया कि जवानों ने अपने इस फैसले की जानकारी अपने दल के कमांडर को नहीं दी और चुपचाप गायब हो गए। सीआरपीएफ ने इसे ‘अनधिकृत अनुपस्थिति’ करार देते हुए जवानों के खिलाफ कोर्ट आॅफ इनक्वारी के आदेश दिए हैं।

सीआरपीएफ और कमांडो बटालियन फॉर रेजोयूल्ट एक्शन के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इन जवानों को सोमवार को गया स्थित 205वें कोबरा यूनिट के मुख्यालय में पहुंचना था। यहां इनकी बिहार में नक्सल विरोधी अभियानों के लिए आगे की नियुक्ति की जानी थी। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षु कमाडों के साथ ही यात्रा करने वाले प्रशिक्षकों और हवलदारों ने किसी तरह इनसे संपर्क साध कर इनके बारे में जानकारी हासिल की।वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इस मामले की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह पता लागाया जा रहा है कि कैसे इन जवानों ने एक साथ गायब होने का फैसला किया। सारे जवान बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं।

First Published on February 7, 2017 1:32 am