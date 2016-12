आज के लिए चार ट्रेनें रद्द

मौसम में बदलाव से इधर ट्रेनों के चलने और पहुंचने पर गहरा असर पड़ा है। कोहरे के कारण शुक्रवार को तीन राजधानी, दो शताब्दी और 29 एक्सप्रेस गाड़ियों को दोबारा तय करना पड़ा। जबकि कोहरे के कारण 30 दिसंबर की चार रेलगाड़ियां रद्द हुर्इं और 31 दिसंबर की श्रीगंगानगर-हावड़ा, कालका-हावड़ामेल, संपूर्ण क्रांति और सियालदह-अमृतसर एक्सप्रेस रद्द रहेंगी। वहीं रेलवे अधिकारियों का कहना है कि परिचालन की समस्या के कारण शनिवार को रवाना होने वाली ताज एक्सप्रेस भी रद्द रहेगी।

ठंड और खराब मौसम के कारण शुक्रवार को नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन और आनंद विहार स्टेशन पर शाम साढ़े चार बजे तक 70 ट्रेनें देरी से पहुंचीं। रेलवे ने बताया कि शुक्रवार को कुल 34 रेलगाड़ियों के तय समय में बदलाव किया गया। शुक्रवार को दोबारा तय हुर्इं राजधानियों में सियालदह, हावड़ा और अगस्त क्रांति थी। देरी से चली शताब्दी में काठगोदाम और कानुपर है। इन्हें अपने समय से डेढ़ से दो घंटे की देरी से रवाना किया गया।

दिल्ली के विभिन्न स्टेशनों से 30 दिसंबर की मेल और एक्सप्रस गाड़ियों में नीलांचल एक्सप्रेस, सिक्कीम महानंदा एक्सप्रेस, महाबोधी एक्सप्रेस, काशी एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस, तेलंगाना एक्सप्रेस, गोंडवाना एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस, महाबोधी एक्सप्रेस, बिहार संपर्क क्रांति, गोवा एक्सप्रेस और विक्रमशिला एक्सप्रेस सहित अन्य गाड़ियां देरी से रवाना हुर्इं।

First Published on December 31, 2016 1:29 am