आज तय होगा शशिकला का राजनीतिक भविष्य, सुप्रीम कोर्ट 10.30 बजे सुनाएगा फैसला

तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता और शशिकला के खिलाफ 66 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति के मामले में आज (14 फरवरी) सुप्रीम कोर्ट 10.30 बजे अपना फैसला सुना सकता है। जयललिता का निधन हो चुका है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ फैसला नहीं देगा। लेकिन शशिकला के लिए यह फैसला अहम होगा क्योंकि इसी से उनका राजनीतिक भविष्य तय होगा। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष और जस्टिस अमिताव राय की बेंच फैसला सुनाएगी। दोनों जज अलग-अलग फैसला सुनाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के बरी करने के फैसले को बरकरार रखता है, तो शशिकला के मुख्यमंत्री बनने की राह में खास परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट शशिकला को दोषी करार देता है तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी और जेल भी जा सकती हैं।

अगर ये हुआ तो : अगर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की दोष सिद्धी को लेकर राय अलग-अलग हुई तो मामले को तीन जजों की बेंच को भेजा जाएगा। अगर एेसा होता है तो शशिकला मुख्यमंत्री पद की शपथ ले पाएंगी। लेकिन उन्हें असेंबली में विश्वास मत के साथ बहुमत साबित करना होगा। यह भी मुमकिन है कि दोनों जजों की दोष सिद्धी और सजा देने में सहमति हो और आय से अधिक संपत्ति को जब्त करने को लेकर राय अलग हो, तो शशिकला न तो मुख्यमंत्री बन पाएंगी और न चुनाव लड़ पाएंगी। इसके अलावा उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। सजा पूरी होने से 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। ट्रायल कोर्ट ने राज्य सरकार को संपत्ति को जब्त करने के आदेश दिए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने सभी को बरी कर दिया था। एक पहलू यह भी है कि दोनों जज इस मामले को फिर से सुनवाई के लिए हाईकोर्ट भेज दें और ट्रायल कोर्ट के सजा के आदेश को स्टे ना करें तो शशिकला मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी।

गवर्नर से मिले थे ओपीएस और शशिकला: ओ पन्नीरसेलवम (ओपीएस) के बागी रुख अख्तियार करने के बाद राज्य की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। पहले पन्नीरसेलवम ने यह कहते हुए सीएम पद से इस्तीफा दिया था कि शशिकला मुख्यमंत्री पद संभालें। लेकिन बाद में उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। सोमवार रात (13 फरवरी) को शशिकला चेन्ने के पास एक फाइव स्टार होटल में ठहरी थीं। यहां उनके 120 विधायक भी थे, जिन्हें उन्होंने ‘कैद’ में रखा हुआ है। यहां उन्होंने पार्टी नेताओं से कहा कि मैं सबको सकारात्मक नजरिए से देख रही हूं। हम इसी सरकार को आगे बढ़ाएंगे। शशिकला और पन्नीरसेलवम दोनों ने ही राज्य के गवर्नर सी विद्यासागर राव से पिछले हफ्ते मुलाकात की थी और विश्वास मत होने का दावा किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने संकेत किया था कि शशिकला को एेसा करने का मौका पहले मिलेगा। लेकिन 6 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें अपना फैसला देना है। शायद वह भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में हैं।

यह था मामला: साल 1991-1996 के बीच जब जयललिता मुख्यमंत्री थीं तो आय से अधिक 66 करोड़ रुपये की संपत्ति जुटाने के मामले में सितंबर 2014 में बेंगलुरु की विशेष अदालत ने जयललिता, शशिकला और उनके दो रिश्तेदारों को चार साल की सजा और 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इस मामले में शशिशकला को उकसाने और साजिश रचने का दोषी करार दिया गया था। लेकिन मई, 2015 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने जयललिता और शशिकला समेत सभी को बरी कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला के शपथ रोकने की याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इंकार, देखें वीडियो ः

First Published on February 14, 2017 8:09 am