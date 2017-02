स्टेट बैंक में 39 लाख की डकैती

डिवीजन के बांका जिले के चानन गांव भारतीय स्टेट बैंक की शाखा से हथियार बंद डकैतों ने डाका डाल कर तकरीबन 39 लाख रुपए लूट लिए। यह वाकया सुबह 9 से 9.30 के बीच का है। आइजी सुशील खोपड़े ने इस संवाददाता को बताया कि डकैतों की संख्या छह थी और सभी के पास हथियार थे। डकैत मोटरसाइकिल से आए थे। बैंक कर्मियों से पूछताछ के बाद आइजी ने बताया कि सुबह बैंक के अधिकारी और कर्मचारियों के बैंक खोलते ही उनके पीछे ग्राहक बन छह लड़के अंदर प्रवेश कर गए। इन लड़कों ने हथियार के बल पर बैंक कर्मियों को अपने कब्जे में कर लिया और रुपयों से भरी तिजोरी (चेस्ट) खुलवाई और उसमें रखे तकरीबन 39 लाख रुपए अपने साथ ले गए।

जाते हुए डकैतों ने मौजूद प्रबंधक, अधिकारी और कमर्चारियों को बाथरूम में जबरन बंद कर दिया। नतीजतन उनके शोर मचाने की आवाज किसी ने नहीं सुनी। काफी देर बाद उन्होंने किसी तरह बाथरूम की खिड़की तोड़ कर आवाज लगाई तब लोगों को पता चला। उस समय तक डकैत मोटरसाइकिल पर बैठ कर फरार हो गए। जाते समय डकैतों ने बैंक के सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ डाला। आइजी खोपड़े के मुताबिक अब तक डकैतों का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस बैंक कर्मियों से जानकारी लेकर डकैतों का हुलिया का स्कैच तैयार कर कार्रवाई कर रही है। बांका इलाका नक्सल प्रभावित है। पुलिस की तहकीकात इस ओर भी है। बहरहाल खबर लिखने तक पुलिस को न तो कोई सुराग मिला है और न ही कोई कामयाबी।

