मणिपुर: सत्तारूढ़ भाजपा में दो कांग्रेसी विधायक शामिल, सत्ताधारी विधायकों की संख्या 40 की पार

मणिपुर की 60 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के दो विधायकों के सत्ताधारी भाजपा में शामिल हो जाने के बाद राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली पहली सरकार के विधायकों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। कार्य एवं सूचना मंत्री बिश्वजीत सिंह ने रविवार यहां एक सभा को बताया कि कांग्रेस के विधायक क्षेत्रीमयूम बीरेन सिंह और पाओनम ब्रोजन बीते शनिवार को भाजपा में शामिल हो गए। इसके साथ ही भाजपा के विधायकों की संख्या बढ़कर 31 हो गई। विधानसभा में एन बीरेन सिंह की अध्यक्षता में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में भाजपा के 31, नगा पीपल्स फ्रंट के चार, नेशनलिस्ट पीपल पार्टी के चार और एक निर्दलीय विधायक है।

वर्ष 2017 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में चुने गए 28 कांग्रेसी विधायकों में से अब तक आठ भाजपा में शामिल हो चुके हैं। गठबंधन की सरकार के सात संसदीय सचिवों द्वारा शनिवार को इस्तीफा दिए जाने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर बाकी पेज 8 पर सिंह ने कहा, ‘उन्होंने राज्य विधानसभा की कई समितियों के अध्यक्षों के रूप में नए काम हाथ में लेने के लिए इस्तीफे दे दिए हैं।’ उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दलों के विधायकों के बीच कोई गलतफहमी नहीं थी। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इस समय विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या घटकर 20 रह गई है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 18, 2017 4:08 am