रामजस कॉलेज विवाद: मारपीट के आरोपी दो ABVP ‘कार्यकर्ता’ गिरफ्तार, किया गया सस्पेंड

रामजस कॉलेज में हुए झगड़े के बाद दो ABVP ‘कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद ABVP द्वारा उन लोगों को संगठन से सस्पेंड भी कर दिए जाने की खबर आई। उन लोगों को विरोध रैली के दौरान एआईएसए के समर्थकों पर हमला करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा सेना के एक शहीद सैन्य अधिकारी की बेटी को कथित तौर पर मिली ‘‘दुष्कर्म की धमकी’’ के संबंध में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ यौन शोषण और आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया।

एलएसआर की छात्रा गुरमेहर कौर की तरफ से दिल्ली महिला आयोग में की गई शिकायत के संबंध में बुधवार (1 मार्च) को मामला दर्ज कर लिया गया। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता और विशेष पुलिस आयुक्त (दक्षिण-पश्चिम) दीपेंद्र पाठक ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए (यौन शोषण और यौन शोषण के लिए दंड), 506 (आपराधिक धमकी के लिए दंड) और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने बताया कि बीस वर्षीय गुरमेहर अभी तक जांच में शामिल नहीं हुई हैं। अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया के जिन अकाउंट से (बलात्कार की) धमकी दी गई थी उनकी पहचान करने की प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद साइट्स से जानकारी लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि गुरमेहर ने फेसबुक पर आए एक संदेश का स्क्रीनशॉट उपलब्ध कराया है जिसमें एक शख्स ने उसके साथ ‘‘सामूहिक दुष्कर्म’’ और ‘‘उसका अश्लील वीडियो बनाने’’ की धमकी दी थी। पुलिस उस अकाउंट की भी जांच करेगी जिससे धमकी भरा संदेश गुरमेहर को भेजा गया है।

First Published on March 1, 2017 10:28 am