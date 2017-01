इंटरनेट एडिक्शन का शिकार हुआ 16 साल का लड़का, कराना पड़ा अस्पताल में भर्ती

दिल्ली के बीएलके सुपर स्पेशैलिटी हॉस्पिटल में 16 साल के लड़के को भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक लड़का दिन में लगभग 8 से 10 घंटे तक कम्प्यूटर गेम्स खेलने में बीताता था जिसकी वजह से उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। इस केस को लेकर डॉ. मनीष जैन ने बातचीत की। उन्होंने बताया कि इस लड़के को इंटनेट गेमिंग की एडिक्शन लग गई थी जिसकी वजह से उसका अस्पताल में भर्ती करना जरूरी पड़ गया था। उन्होंने यह जानकारी भी दी कि इस तरह के डिसऑर्डर अभी कई रिसर्च भी चल रहे हैं।

इसके अलावा डॉ. जैन ने यह जानकारी भी दी कि भारत में इस तरह के केस सामने आ रहे हैं लेकिन यह तादद में बहुत कम हैं इसलिए इनकी स्टडी करने में भी काफी दिक्कतें सामने आ रही हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इस लत या बीमारी के लक्षणों का पता लगा पाना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। वहीं गेमिंग की लत लगने के बाद लड़का बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट गया था और स्कूल में भी उसका प्रदर्शन काफी खराब रहा। डॉ. जैन ने आगे बताया कि लड़के का अस्पताल में ट्रीटमेंट जारी है और उसे अभी भी थोड़े समय के लिए गेम्स खेलने की इजाजत दी जाती है। उन्होंने आगे बताया कि काउंस्लिंग के जरिए भी लड़के का इलाज किया जा रहा है और जरूरी थेरिपी भी दी जा रही हैं।।



गौरतलब है कि गेमिंग की लत लगने से कई मामलों में दिमागी स्थिति भी बिगड़ जाती है। ऐस में एक्सपर्ट बच्चों के मां-बाप को उनका ध्यान रखने की सख्त हिदायत देते हैं। डॉक्टरों की सलाह है कि ऐसे मामलों में बच्चों को सोशल गतिविधियों में ऐक्टिव करके ही उनका ध्यान लत से छुड़ाया जा सकता है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 14, 2017 9:31 am