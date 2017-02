सड़क हादसे में एक परिवार के 11 लोगों की मौत

फिरोजपुर जिले के गांव बहक पछाड़िया में गुरुवार शाम एक भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन बच्चियां जख्मी हुर्इं हैं। ये सभी लोग तरनतारन वासी सुरजीत सिंह के परिजन थे, जिनकी बीती 6 फरवरी को एक पूर्व अकाली सरपंच ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस सड़क हादसे में जान गंवाने वालों में एक बच्ची सहित तीन महिलाएं और सात पुरुष शामिल हैं। सभी पीड़ित एक ही परिवार के थे। इनमें सुरजीत के भाई सतनाम सिंह और उनकी पत्नी रणजीत कौर समेत सभी परिजन तरनतारन स्थित बाबा भूरी वाले से आ रहे थे और अपने घर लौट रहे थे। बहक पछाड़िया गांव पहुंचने पर 14 लोगों से भरी उनकी टवेरा कार और सामने कोयले से लदी ट्रॉली के बीच आमने-सामने टक्कर हुई, जिसमें 11 लोगों ने मौके पर दम तोड़ दिया।

सड़क हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान सतनाम सिंह (43) उनकी पत्नी रणजीत कौर (42), महिंदर कौर (70), सुखचैन सिंह (26), मनदीप सिंह (25), रणजीत कौर (40), राज सिंह (22), राजवंत कौर (30), आकाशदीप सिंह (15), मनजीत सिंह (42) और मासूम बच्ची रमनप्रीत कौर (5) के रूप में हुई, जबकि दो घायल- मुसकानप्रीत कौर और सुमनप्रीत कौर नामक बच्चियां सतनाम सिंह-रणजीत कौर की ही बेटियां थीं।

एक अन्य बच्ची लवदीप भी घायल है। इन सबको सिविल अस्पताल जीरा में उपचार के लिए भर्ती कराया गया।

बताया गया कि दुर्घटनाग्रस्त टवेरा वाहन में फंसे लोगों को बाहर निकालने में क्रेन का इस्तेमाल करना पड़ा था क्योंकि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस बारे में फिरोजपुर के एसएसपी गौरव गर्ग ने बताया, ट्रॉली चालक मौके से भाग निकला था, पर पुलिस टीमें उसकी धरपकड़ के प्रयास में जुट गई हैं। एसएसपी ने यह भी बताया कि सतनाम सिंह के भाई सुरजीत सिंह बीते दिनों तरनतारन गोलीकांड में मौत के घाट उतार दिए गए थे। सड़क हादसे के समय इस परिवार को मिले गनर जतिंदर सिंह भी साथ थे। सुरजीत की हत्या के बाद पंजाब पुलिस ने परिवार को गनर दिया थ। गनर को हादसे में मामूली चोटें आर्इं हैं।

First Published on February 17, 2017 12:53 am