दिल्ली की सड़कों पर उतरीं 100 नई क्लस्टर बसें

दिल्ली सरकार ने बसों के बेड़े में 100 नई कलस्टर बसों को जोड़ा है। ये बसें राष्ट्रीय राजधानी के नौ रूटों पर चलेंगी। परिवहन मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि क्लस्टर बेड़े में जल्द ही 450 वातानुकूलित और 250 गैर वातानुकूलित बसों को शामिल किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बसों में यात्रियों को जीपीएसयुक्त ई-टिकट मशीन के जरिए टिकट दिया जाएगा। दिल्ली में इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डीआइएमटीएस) क्लस्टर बसों का संचालन करता है। डीआइएमटीएस दिल्ली सरकार व आइडीएफसी फाउंडेशन (एक गैर-लाभकारी संगठन) की संयुक्त उपक्रम कंपनी है। डीआइएमटीएस का गठन दिल्ली में जटिल परिवहन से संबद्ध परियोजनाओं की तैयारी, योजना, डिजाइन और उन्हें लागू करने के उद्देश्य से किया गया है। क्लस्टर योजना के तहत निजी कंपनियां बसें खरीदेंगी और उन्हें चलाएंगी, लेकिन ये वाहन डीआइएमटीएस द्वारा संचालित होंगे जो उन्हें प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान करेगा।

क्लस्टर बसों के नए बेड़े को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार सड़कों पर और अधिक बसें चाहती है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। क्लस्टर बेड़े में 100 नई बसों के शामिल होने के बाद अब इनकी संख्या बढ़कर 1,725 हो गई है, जबकि दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) में करीब 4,000 बसें हैं। जैन ने कहा कि डीटीसी को मिलाकर फिलहाल दिल्ली में करीब 6,000 बसें हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में यात्रियों की सुविधा के लिए अब भी 10,000 बसों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना है कि डीटीसी बस डिपो को बहुस्तरीय इमारतों में विकसित किया जाए। तीन डिपो- नरेला, बवाना और ईस्ट विनोद नगर को बहुस्तरीय डिपो के तौर पर विकसित किया जा रहा है। जैन ने कहा कि और बसों की जरूरत को देखते हुए सात नए बस डिपो विकसित किए जा रहें हैं। इस साल के अंत तक 3,000 नई बसों को भी सड़कों पर उतारा जाएगा।

सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार आॅनलाइन सिस्टम के जरिए छात्रों को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए शिक्षण संस्थानों को अधिकृत करने पर विचार कर रही है। दिल्ली सरकार ई-ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की योजना पर काम कर रही है। सत्येंद्र जैन के मुताबिक, पिछले छह महीने से इस योजना पर काम कि या जा रहा है। वहीं कंप्यूटर पर काम नहीं करने वाले लोगों के लिए सरकार की एक कॉल सेंटर तैयार करने की योजना है, जोकि सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा। इसमें आवेदक की मांग पर एक व्यक्ति घर आएगा और फार्म भरने से लेकर फोटो खींचने के साथ पूरा फार्म तैयार कराएगा।

First Published on February 18, 2017 1:18 am