पीएम मोदी के दौरे के दो दिन बाद हरीश रावत ने कसना शुरू किया भाजपाइयों पर शिकंजा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून दौरे के दो दिन बाद हरीश रावत सरकार ने भाजपाइयों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सूबे में भाजपा के शाासनकाल में हुए सभी प्रमुख कथित घोटालों की फाईल हरीश रावत ने तलब की है। आनन-फानन में सूबे के आलाधिकारियों ने यह फाइलें मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी हैं। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने न्याय विभाग के आलाधिकारियों से इन फाइलों की जांच सीबीआई कराने के बाबत राय मांगी है।

हरीश रावत राज्य में भाजपा शासनकाल के दौरान हुए घोटालों-घपलों की जांच सीबीआइ से करा कर भाजपाइयों को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। भाजपा के नेताओं ने रावत सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री ने देहरादून की रैली में तेल घोटाले के आरोप लगाकर रावत सरकार को घेरने की कोशिश की थी। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद भाजपाइयों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक हरीश रावत 2010 के कुंभ घोटाले, ऋषिकेश के सिटूर्जिया जमीन घोटाला, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट घोटाला, ढेंचा बीज घोटाला समेत भाजपा शासनकाल में हुए और अन्य घोटालों की फाइलें खंगाल रहे हैं। और इनकी जांच सीबीआई से कराने के लिए मुख्यमंत्री हरीश रावत न्याय विभाग के आलाधिकारियों से कानूनी राय मांग रहे हैं।

सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री इन मामलों की सतर्कता और पुलिस से भी अलग से जांच करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री हरीश रावत के इन आक्रामक तेवरों सें भाजपा के कई नेता खासे परेशान नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि उनके शासनकाल में कांग्रेस ने जिन कथित घोटालों को लेकर हो-हल्ला किया था, उन सभी आरोपों को नैनीताल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब रावत सरकार इन कथित घोटालों की बात कहकर न्यायालय की अवमानना कर रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत बुरी तरह बौखला गए हैं और बौखलाहट में आकर वे गलतबयानी कर रहे हैं। अब तक रावत को कथित घोटालों की याद क्यों नहीं आई थी।

First Published on December 30, 2016 2:41 am